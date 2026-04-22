미래에셋 'TIGER 미국우주테크' ETF 개인 순매수 2000억 돌파

!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.

상장 이후 6영업일만…순자산 308억→2365억 8배 성장

[서울=뉴스핌] 김가희 기자 = 미래에셋자산운용은 22일 자사 'TIGER 미국우주테크' 상장지수펀드(ETF)가 상장 이후 6영업일 만에 개인 순매수 2000억원을 돌파했다고 밝혔다.

한국거래소에 따르면 전날 기준 해당 ETF의 누적 개인 순매수는 2240억원으로 집계됐다. 같은 기간 순자산은 308억원에서 2365억원으로 약 8배 증가했다.

[사진=미래에셋자산운용]

미래에셋자산운용은 "미국 우주 산업 관련 ETF가 여럿 상장되어 있는 가운데 자금 유입 측면에서 TIGER 미국우주테크 ETF는 상대적으로 큰 규모를 기록했다"며 "상장 이후 개인 순매수 규모는 2000억원을 상회했으며, 관련 테마 ETF 전체 개인 순매수 중 약 70%가 해당 ETF로 유입된 것으로 나타났다"고 전했다.

성과의 배경으로는 '상품 구조 차별화'를 꼽았다. 해당 ETF는 로켓랩, 인튜이티브 머신스, AST 스페이스모바일, 레드와이어 등 민간 우주 기업 10개 종목에 집중 투자하며, 전통 방산 기업을 제외한 순수 우주 기업 중심 포트폴리오로 구성해 투자 대상의 순도를 높인 것이 특징이다. 발사체와 위성 등 우주 인프라를 담당하는 업스트림 영역에 약 70%를 배분하고, 상위 4개 종목에 약 70%를 집중한다.

또한 TIGER 미국우주테크는 스페이스X 상장 시 최대 25% 비중으로 신속 편입하는 규칙을 적용하고 있어, 주요 이벤트를 빠르게 반영할 수 있는 구조를 갖추고 있다.

김남호 미래에셋자산운용 글로벌ETF운용본부장은 "민간 우주 산업은 단순 테마를 넘어 국가 경쟁력을 위한 핵심 인프라로 자리 잡고 있는 초기 단계"라며 "경쟁력을 입증한 핵심 기업에 집중하는 전략이 우주 ETF 시장 내 자금 흐름을 주도하고 있다"고 말했다.

rkgml925@newspim.com