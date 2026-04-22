전체기사 최신뉴스 GAM
KSPOT
  • KSPOT
영상
포토
정치
정책·서울
경제
사회
글로벌·중국
해외투자
산업
증권·금융
부동산
전국
문화·연예
스포츠
오피니언
회사소개
사업·광고문의
유료서비스
고객센터
회원

뉴스핌

마이뉴스아이콘
2026.04.22 (수)
KYD 디데이
산업 제약·바이오

속보

더보기

"인사문건 유출이 도화선"…삼성바이오 노조, '5월 1일 파업' 강행 예고

기사입력 :

최종수정 :

※ 본문 글자 크기 조정

  • 더 작게
  • 작게
  • 보통
  • 크게
  • 더 크게

※ 번역할 언어 선택

AI 핵심 요약

beta
분석 중...
  • 삼성바이오로직스 상생지부 노조가 22일 송도 사업장 앞에서 투쟁결의대회를 열었다.
  • 인사문건 유출과 사측 신뢰 붕괴를 이유로 5월 1일 파업을 예고했다.
  • 임금보다 인사제도 정상화와 개인정보 보호를 최우선 과제로 제시했다.

!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.

노조원 2000여명 집결, 5월 1~5일 파업 강행
인사·보상 체계 개선 요구…노사 합의점 못 찾아

[인천=뉴스핌] 김신영 기자 = "단순히 임금인상률이 적어서 이 자리에 나왔나요? 아닙니다."

삼성바이오로직스 상생지부 노동조합이 22일 낮 12시 인천 연수구 송도 삼성바이오로직스 바이오캠퍼스 앞에서 투쟁결의대회를 열고 오는 5월 1일 파업을 예고했다. 노조는 단체행동을 야기한 것은 임금인상률이 아닌, 사측의 인사·조직 운영 전반의 신뢰 문제에 있다고 주장했다.

[인천=뉴스핌] 장동규 기자 = 삼성그룹 초기업 노동조합 삼성바이오로직스 상생지부 조합원들이 22일 인천 연수구 삼성바이오로직스 송도 사업장 앞에서 열린 투쟁 결의대회에서 임금 인상 등을 요구하며 구호를 외치고 있다. 2026.04.22 jk31@newspim.com

이날 투쟁결의대회 현장에는 2000여명이 넘는 노조원들이 참석했다. 이들은 빨간색 조끼와 검은색 마스크를 착용한 채 한 목소리로 "투쟁"을 외쳤다.

집회 현장에 나온 직원 A씨는 "작년에 있었던 인사문건 유출 사건이 단체행동의 발단이 됐다"며 "회사가 임직원을 생각해주지 않는다는 것을 느꼈다"고 말했다. 이어 "후속 조치나 사과가 잘 됐으면 좋았을텐데, 회사의 조치가 와닿지 않았다"며 "회사는 시총 2위다, 실적이 뛰어나다고 자랑하지만 임직원 보상은 적절하지 않은 부분 또한 투쟁의 발단이 됐다"고 전했다.

삼성바이오로직스 내부에서는 지난해 11월 사내 공용폴더 접근 권한 오류로 임직원 인사문건이 노출된 바 있다. 해당 문건에는 임직원의 개인정보 뿐만 아니라 연봉, 인사평과, 고과 등의 데이터가 담긴 것으로 알려졌다. 특히 노조 집행부를 별도 리스트로 관리하거나, 임직원들이 마음상담소에 방문한 기록 등을 징계에 활용하려고 했던 사실이 드러나 논란이 일었다. 노조는 이를 노사 갈등을 야기한 원인으로 지목하고 있다.

노조는 투쟁결의대회 경과보고에서 '신뢰 붕괴'를 재차 강조했다. 지난해 5월 사측이 과반노조의 동의 없이 보안 관련 취업 규칙을 무단 변경했고, 이후 같은 해 11월 유출을 통해 드러난 인사문건은 노조를 기만하려는 의중을 명확히 보여줬다는 주장이다. 

경영진의 전향적인 사과 의사를 확인하고, 실질적인 단체교섭을 개시했으나 13 차례에 걸친 교섭은 점진적 진전이 아닌 전략적 시간 끌기에 불과했다고 지적하기도 했다. 사측이 일회성 복지안 등을 제시하며, 노조의 무조건적인 수용 만을 강조했다는 입장이다.

사측이 인사문건 유출 사건 이후 노조 사무실을 무단 침입했다는 주장도 나왔다. 투쟁결의대회 무대에 오른 한 조합원은 "가장 뼈아픈건 인간적 믿음의 파괴"라며 "사측이 노조 사무실을 무단 침입하고 노트북을 압수하려 했다"고 주장했다. 이어 "우리가 힘들 때 기댔던 마음상담소 이용 기록을 징계에 활용하려 했고, 상담 내용에 대한 비밀 보장과 명확한 해명 없이 비공개라고만 주장한다"고 말했다.

[인천=뉴스핌] 장동규 기자 = 박재성 삼성바이오로직스 상생노조위원장이 22일 인천 연수구 삼성바이오로직스 송도 사업장 앞에서 열린 투쟁 결의대회에서 연대 발언을 하고 있다. 2026.04.22 jk31@newspim.com

노조는 단순 임금 인상보다 인사제도 전반의 정상화를 우선 과제로 제시하고 있다.

박 위원장은 "임금 문제는 협상 과정에서 조정 가능한 영역"이라면서도 "인사 원칙과 개인정보 보호, 평가 기준 등을 단체협약에 명확히 담는 것이 더 중요하다"고 강조했다.

임금 수준과 관련해서는 외부에서 보는 것과 달리 내부 체감 격차가 존재한다는 점도 언급했다. 성과급 확대 영향으로 평균 보수가 높아 보이지만, 계약연봉 기준으로는 경쟁사 대비 차이가 있으며 초임 역시 일부 경쟁사보다 낮은 수준이라는 것이다. 박 위원장은 "롯데바이오로직스의 초봉은 5400만원으로 알고 있지만, 삼성바이오로직스는 5000만원 미만"이라고 말했다.

노조는 이번 파업이 투자자들에게 부정적으로 비칠 수 있다는 지적에 대해서도 반박했다. 박 위원장은 "투자자들은 배당이 아닌 삼성바이오로직스의 성장성을 보고 투자했을 것"이라며 "이번 과정이 오히려 회사 정상화와 장기적인 주주가치 제고로 이어질 수 있다"고 주장했다.

현재 노사는 공식 교섭 이후 합의점을 찾지 못하고 있다. 노조 측은 하루에도 여러 차례 연락을 시도하며 대화를 요청하고 있지만 회사는 구체적인 대안을 제시하지 않고 있다는 입장이다.

노조는 오는 5월 1일~ 5일 파업을 예고했으며, 법원의 쟁의행위 관련 가처분 결과에 따라 일부 필수 공정 인력은 제외될 가능성도 있다. 이 경우 파업 참여율이 낮아질 수 있지만, 추가 행동 가능성도 열어둔 상태다.

한편, 사측은 파업 시 6400억 원의 손실이 발생할 것이라고 보고 있다. 바이오의약품 생산 공정 특성상 생산 설비가 24시간 연중 무휴 가동되어야 하기 때문이다. 노조 측은 파업에 따라 매출 3000억 원가량이 일시적으로 이연되는 구조로 봐야 한다고 주장한다. 

sykim@newspim.com

GAM - 해외주식 투자 도우미

[뉴스핌 베스트 기사]

사진
'내란 가담' 이상민 2심 징역 15년 구형 [서울=뉴스핌] 홍석희 기자 = 조은석 특별검사팀이 22일 12·3 비상계엄 당시 특정 언론사 단전·단수를 지시한 혐의를 받는 이상민 전 행정안전부 장관의 항소심에서도 징역 15년을 구형했다. 서울고법 형사1부(재판장 윤성식)는 이날 오후 이 전 장관의 내란 중요임무 종사 등 혐의 항소심 결심 공판을 진행했다. 조은석 특별검사팀이 22일 12·3 비상계엄 당시 특정 언론사 단전·단수를 지시한 혐의를 받는 이상민 전 행정안전부 장관의 항소심에서도 징역 15년을 구형했다. 이상민 전 행정안전부 장관. [사진=뉴스핌 DB] 특검은 "피고인은 특정 언론사의 기능을 완전히 마비시킴으로써 계엄에 비판적인 언론을 봉쇄해 위헌적 계엄에 우호적인 여론을 형성하려 했다"며 이 전 장관에게 징역 15년을 선고해 달라고 재판부에 요청했다. 또한 "본 사건은 대한민국이 수립한 민주주의에 대한 테러"라며 "미완성 이라는 이유와 사상자가 발생하지 않았다는 점은 이 사건의 양형 고려 사항이 아니다"라고 강조했다. 이 전 장관은 계엄법상 주무부처 장관임에도 윤 전 대통령의 위헌·위법적 계엄 선포를 방조하고, 특정 언론사 단전·단수 지시를 전달하는 등 내란에 순차적으로 공모한 혐의로 1심에서 징역 7년을 선고받았다. 특검은 1심 결심에서 징역 15년을 구형한 바 있다. 1심 재판부는 언론사 단전·단수 지시 혐의에 대해 "피고인이 법조인으로서 장기간 근무했고 비상계엄의 의미와 그 요건을 잘 알 수 있는 지위에 있었던 점과 피고인이 언론사 단전·단수에 대한 협조 지시를 하기 직전 경찰청장과의 통화를 통해 국회 상황에 대해 인식하고 있었던 점을 종합해볼 때, 피고인에게 내란 중요임무 종사의 고의 및 국헌문란의 목적이 있었다"며 유죄로 판단했다. hong90@newspim.com 2026-04-22 14:57
사진
한강, 노벨상 수상후 첫 독자 앞에 [서울=뉴스핌] 김용석 선임기자 = 한강 작가가 2024년 노벨문학상 수상 이후 처음으로 일반 독자와 만나는 공식 행사의 무대로 스페인을 택했다. 주스페인한국문화원은 21일 스페인 바르셀로나 현대문화센터(CCCB)에서 한강 작가의 소설 '바람이 분다, 가라' 스페인어판 출간 기념 독자 간담회를 열었다. 한강 작가가 노벨문학상 수상 이후 처음으로 일반 독자와 만났다. 바르셀로나 현대문화센터(CCCB)에서 열린 독자 간담회. [사진= 주스페인한국문화원] 한강과 스페인의 인연은 깊다. '채식주의자'는 2019년 스페인 고등학생들이 수여하는 문학상을 받은 바 있으며, 한강은 2023년에도 '희랍어 시간' 스페인어판 출간 기념으로 마드리드·바르셀로나를 방문해 독자들과 직접 만났다. 이번 행사의 직접적 계기가 된 '바람이 분다, 가라'는 올해 3월 스페인에서 출간된 한강의 여덟 번째 스페인어판 작품이다. 주인공 정희가 친구 인주의 죽음이 자살이 아니었다는 믿음을 온몸으로 증명하려 세상에 맞서는 내용이다. 이번 행사에서 한강 작가는 스페인 주요 문학상 수상 경력의 마르 가르시아 푸이그와 나란히 앉아 '극단적인 공감'을 주제로 대담을 나눴다. 집단적 트라우마, 애도, 침묵, 우정 등 한강 작품 세계를 관통하는 키워드들이 오갔다. "문학이 망각에 저항하고 집단적 상처를 돌보는 역할을 할 수 있는가"라는 질문과 대답이 오갔다. 스페인 바르셀로나 600석 규모의 현장 입장권은 판매 개시 1분 만에 매진됐으며, 추가로 마련된 온라인 중계 관람권 200석도 10분 만에 소진됐다. [사진= 주스페인한국문화원] 2016년 '채식주의자'로 국제 부커상을 수상한 한강은 2024년 대한민국 작가 최초로 노벨문학상을 수상했다. 스웨덴 한림원은 '채식주의자', '소년이 온다', '작별하지 않는다' 등 작품 세계 전반을 아우르며 "역사적 트라우마에 맞서고 인간의 삶의 연약함을 드러낸 강렬한 시적 산문" 을 수상 이유로 밝혔다. 노벨상 수상 후 첫 공식 행사는 2024년 포니정 혁신상 시상식이지만 독자와의 만남은 이번이 처음이다. 지난해 스페인에서는 정보라, 윤고은, 최진영 등 약 20명의 한국 작가가 독자와의 만남 행사를 진행했다. 신재광 문화원장은 "노벨문학상 수상 이후 처음으로 일반 독자와 만나는 자리가 스페인에서 열린 것은 한국문학에 대한 현지의 높은 관심을 방증한다"고 밝혔다. fineview@newspim.com 2026-04-22 12:51

[주요포토]

기사 번역
종목 추적기

S&P 500 기업 중 기사 내용이 영향을 줄 종목 추적

긍정 영향 종목

  • Lockheed Martin Corp. Industrials
    우크라이나 안보 지원 강화 기대감으로 방산 수요 증가 직접적. 미·러 긴장 완화 불확실성 속에서도 방위산업 매출 안정성 강화 예상됨.

부정 영향 종목

  • Caterpillar Inc. Industrials
    우크라이나 전쟁 장기화 시 건설 및 중장비 수요 불확실성 직접적. 글로벌 인프라 투자 지연으로 매출 성장 둔화 가능성 있음.
이 내용에 포함된 데이터와 의견은 뉴스핌 AI가 분석한 결과입니다. 정보 제공 목적으로만 작성되었으며, 특정 종목 매매를 권유하지 않습니다. 투자 판단 및 결과에 대한 책임은 투자자 본인에게 있습니다. 주식 투자는 원금 손실 가능성이 있으므로, 투자 전 충분한 조사와 전문가 상담을 권장합니다.
안다쇼핑
Top으로 이동