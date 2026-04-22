김한종 장성군수 예비후보, 민형배 만나 '행정통합 비전' 논의

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심뇌혈관센터·데이터센터 등 의료·미래산업 공유 공감

[광주=뉴스핌] 박진형 기자 = 김한종 전남 장성군수 예비후보가 22일 민형배 더불어민주당 전남광주통합특별시장 후보를 만나 통합 시대를 대비해 협력키로 했다.

김 예비후보는 이날 광주 서구 민 후보 선거사무소를 방문해 공동 발전 전략에 대해 의견을 나눴다.

[광주=뉴스핌] 박진형 기자 = 김한종 전남 장성군수 예비후보(왼쪽)가 22일 광주 서구에 위치한 민형배 더불어민주당 전남광주통합특별시장 후보 선거사무소를 찾아 행정통합 시대를 앞두고 발전 전략을 논의하고 있다. 2026.04.22 bless4ya@newspim.com

김 예비후보는 심뇌혈관센터 건립 사업의 진행 현황을 설명하고 지역 의료 인프라 확충을 통한 광주권과의 상생 모델을 제시했다.

또한 장성군의 데이터센터 구축 사업의 추진 상황을 공유하며 미래 산업 기반 마련과 지역경제 활성화 전략에 대해 심도 있는 의견을 교환했다.

김 예비후보는 "장성은 광주와 가장 가까운 지역으로 이미 생활·경제적으로 긴밀히 연결돼 있다"며 "심뇌혈관센터와 데이터센터 등 핵심 사업을 통해 광주와 장성이 함께 성장하는 기반을 마련하겠다"고 밝혔다.



민 후보 역시 "전남·광주 통합은 지역의 새로운 도약을 위한 중요한 기회"라며 "장성과 같은 인접 지역과의 협력을 통해 실질적인 상생 발전 모델을 만들어 나가겠다"고 말했다.

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