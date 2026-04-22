성일종 의원 "구글, 격렬비열도 표기 오류 수정"

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'공녈비-열도' 오류 해결

[서울=뉴스핌] 송기욱 기자 = 국회 국방위원장을 맡고 있는 국민의힘 성일종 의원은 22일 "구글이 격렬비열도 표기 오류를 수정했다"고 밝혔다.

성 위원장은 지난 16일 윤희신 태안군수 후보와 함께 국회로 구글코리아 관계자들을 불러 면담하고 구글의 격렬비열도 표기 오류를 즉각 수정해 줄 것을 강력히 요구했다.

[서울=뉴스핌] 정일구 기자 = 29일 오후 서울 여의도 국회에서 열린 국방위원회 전체회의에서 성일종 위원장이 발언하고 있다. 2025.09.29 mironj19@newspim.com

이전까지 '격렬비열도'를 구글 검색창에 입력하면 '공녈비-열도'라는 잘못된 결과가 검색되는 오류가 있었다. 격렬비열도는 행정구역상 태안군 근흥면 가의도리에 속한다.

윤 후보는 16일 언론보도를 통해 이러한 사실을 확인한 후 성 위원장에게 이 사실을 알리고 시정 조치를 해 줄 것을 요청했다. 이에 따라 16일 오후 국회에서 성 위원장과 윤 후보, 구글코리아 관계자들 간의 면담이 이루어졌다.

이 자리에서 성 위원장과 윤 후보는 구글코리아 측에 즉각 격렬비열도의 표기 오류를 수정해 줄 것을 강력히 요구했으며, 구글코리아 측은 오류를 인정하고 최대한 빠른 수정조치 및 재발방지대책을 마련할 것을 약속했다.

구글코리아는 미국 본사 및 국립국어원 등과 협의하여 21일자로 격렬비열도의 표기 오류를 수정했다. 또한 구글코리아 관계자는 성 위원장 측에 "향후 유사한 일이 재발하지 않도록 유의할 것이며, 태안군민들에게 다시 한 번 사과드린다"는 입장을 전했다.

성 위원장은 "구글의 표기오류를 신속하게 확인하고 제보해 준 윤희신 태안군수 후보에게 감사드리며, 빠른 조치를 취해준 구글코리아 측에도 감사드린다"며 "앞으로도 '서해의 독도'인 격렬비열도를 알리고 지키는 데 앞장설 것"이라고 밝혔다.

oneway@newspim.com