경남도 '전국생활체육대축전' 23일 개막…김해시 주개최지

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참가 선수단 2만여 명, 41개 종목 경기

[창원=뉴스핌] 남경문 기자 = 경남도는 23일부터 26일까지 나흘간 김해시를 주개최지로 15개 시군에서 전국 최대 규모 생활체육 행사인 '2026 전국생활체육대축전'을 개최한다고 22일 밝혔다.

이번 행사에는 전국 17개 시도 선수단과 임원 등 2만여 명이 참가해 축구, 야구 등 41개 종목 경기를 60여 개 경기장에서 치른다.

2026전국생활체육대축전포스터[사진=경남도] 2026.04.22

대회는 지난 18일 창원실내수영장에서 열린 수중핀수영 사전경기를 시작으로 본격적인 일정에 돌입했다. '경남에서 펼쳐지는 감동, 화합의 대축전'을 내건 이번 행사는 전국 생활체육 동호인 간 교류와 화합의 장으로 기대를 모은다.

개회식은 24일 오후 5시 30분 김해종합운동장에서 열린다. '생활체육 in 우주(Would you) like 경남'을 주제로 홍보영상과 식전공연, 경남의 우주항공 및 미래산업 비전을 담은 주제 공연이 진행되며 가수 에녹·안성훈·오유진 등이 무대에 오른다.

올해는 한일 생활체육 교류 30주년을 맞아 일본 선수단 154명이 참가하는 점도 눈에 띈다. 일본 선수단은 축구, 테니스, 배드민턴 등 8개 종목에 출전해 교류 경기를 갖고 양산 통도사 등 도내 주요 문화유산을 방문할 예정이다.

도는 대회 안전 관리에 역량을 집중했다. 김해종합운동장을 포함한 주요 경기장에 대해 민관 합동 안전점검을 마쳤고 경기장별 안전매뉴얼을 배포했다. 대회 기간에는 안전종합상황실을 운영해 현장 대응 체계를 유지할 계획이다.

공식 누리집과 사회관계망서비스를 통해 경기 일정과 행사 정보를 제공하고 도내 주요 거점에 홍보시설을 설치해 참여 분위기를 확산하고 있다.

정영철 문화체육국장은 "대형 체육행사 운영 경험을 바탕으로 준비를 마쳤다"며 "대회 종료 시까지 안전관리를 강화해 참가자 모두가 안심하고 즐길 수 있도록 하겠다"고 말했다.

news2349@newspim.com