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광명시 "고향사랑기금, 주민 복리 증진 3개 사업에 활용"

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  • 광명시가 22일 고향사랑기금 5000만 원을 지역 복지 사업에 투입한다.
  • '빛나는 광명로드'로 시민 120명이 지역자산 체험 프로그램을 운영한다.
  • 청년·청소년 20명 물품 지원과 중장년 1인가구 292명에 지역화폐 10만 원 지급한다.

!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.

[광명=뉴스핌] 박승봉 기자 = 경기 광명시가 올해도 지역을 향한 따뜻한 마음이 담긴 고향사랑기금을 지역주민의 복리 증진에 활용한다.

광명시청 전경. [사진=광명시]

시는 고향사랑기부제로 조성된 기금 5000만 원을 ▲공동체 기반 시민 학습지원 ▲가족돌봄 청년·청소년 지원 ▲중장년 1인가구 지원 등 총 3개 사업에 활용한다고 22일 밝혔다.

시는 기금을 지역공동체 활성화, 취약계층 지원 등 시민 삶과 밀접한 분야에 활용해 지역 내 문제 해결과 복지 증진이 이루어지는 '선순환 구조'를 만드는 데 초점을 맞췄다.

공동체 기반 시민 학습지원 사업인 '빛나는 광명로드'는 광명시민이 지역자산을 활용한 체험 프로그램을 직접 기획·운영하고, 이를 통해 지역공동체 자산화를 실천하는 참여형 사업이다.

특히 지난해 광명자치대학을 졸업한 시민 15명이 프로그램 개발에 참여해 시민 시각에서 광명시 특화 교육 콘텐츠를 만들어간다는 점에서 의미가 크다. 이렇게 개발한 프로그램은 공동주택에 거주하는 시민 120명을 대상으로 운영한다.

평생학습원, 인생플러스센터, 업사이클센터 등 공공시설을 둘러보는 '공공학습형'과 도덕산, 안양천, 안터생태공원, 새빛공원 등 자연 자원을 체험하는 '생태학습형'으로 나눠 오는 6월 개발을 마친 후 참여자를 모집할 계획이다.

공공과 생태를 주제로 한 참여형 프로그램으로 지역자산에 대한 이해를 높이고 공동체 의식을 확산하는 새로운 학습 모델을 제시할 전망이다.

특히 이번 사업은 민관협력으로 도출한 결과물이라는 점에서 주목할 만하다. 지역 활동가, 모금 전문가, 공무원 등 10명으로 구성된 '민관의제추진단'이 지난해 10월부터 4개월간의 숙의 과정을 거쳐 사업을 제안했고, 이후 기금운용심의위원회를 거쳐 고향사랑기금 사업으로 최종 선정된 것이다.

공동주택을 시민의 일상적 생활 공간이자 지역공동체 형성의 핵심 단위로 보고, 주민의 지역 소속감을 높이고 공동체 참여를 활성화하겠다는 취지다.

'광명프렌즈에게 소원을 말해봐' 사업으로 가족돌봄 청년과 청소년 20명에게 1인당 최대 100만 원 상당의 학습, 생활가전, 의료기기 등 원하는 물품을 지원한다.

부모의 질병, 장애, 실직, 부재 등으로 가족 돌봄 책임을 맡고 있는 청년과 청소년이 돌봄 부담을 덜고 안정적으로 성장해 자립할 수 있도록 지원하는 사업이다.

특히 기존 정형화된 현금·서비스 지원 방식에서 벗어나, 대상자가 직접 희망하는 물품이나 필요 사항을 신청하는 '소원 기반 지원 방식'을 도입했다. 개인별 상황과 수요를 반영한 실질적인 지원이 가능한 것이 특징이다.

학습과 자기 계발을 위한 노트북, 태블릿 피씨(PC) 등 디지털 기기나 자전거, 생활가전, 주거 환경 개선 물품, 의료기기 등 대상자마다 필요한 다양한 품목을 지원한다.

세 번째 사업인 '황금도시락'은 경제적 취약계층인 중장년 1인가구 292명에게 식비와 생필품 구매를 위한 광명사랑화폐(지역화폐) 10만 원을 지급하는 사업이다.

중장년 1인가구의 생활 안정을 도모하고, 지역 내 소비를 통해 골목상권 활성화라는 일석이조의 효과를 노린다.

65세 이상 1인가구는 노인 복지 정책으로 다양한 지원을 받고 있는 반면 40~64세 중장년 1인가구 대상 지원이 부족해 상대적으로 복지 사각지대에 있는 1인가구를 지원하고자 지난해부터 시작했다.

2024년 10월 전국 시군 단위 최초로 대한적십자사 광명시지부가 출범한 이후 광명시와 첫 번째로 추진한 민관협력 사업으로, 고향사랑기금에 적십자사 후원금을 더해 추진한다. 지난 3월 30일 100명에게 지급했고, 오는 하반기 192명에게 지급할 계획이다.

시는 광명시1인가구지원센터 사업과 연계해 사후관리도 진행한다. ▲상담사를 연계해 정서를 지지하는 '마음이(e)음 플래너 연계 사업' ▲관내 20개 업체에서 식비 10%를 할인받을 수 있는 '드림식당 사업' ▲일자리를 제공해 중장년 1인가구의 사회적 독립을 지원하는 '마음이(e)웃 사업' 등 1인가구 고립을 막기 위한 다양한 서비스를 제공할 계획이다.

최혜민 광명시장 권한대행(부시장)은 "고향사랑기금은 지역을 응원하는 마음이 모인 소중한 재원인 만큼, 지역 성장과 회복에 실질적으로 기여할 수 있도록 사업을 내실 있게 추진하겠다"며 "시민 삶과 밀접한 분야에 기금을 적극 활용해 체감도 높은 변화를 만들어가겠다"고 밝혔다.

1141world@newspim.com

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  • Caterpillar Inc. Industrials
    우크라이나 전쟁 장기화 시 건설 및 중장비 수요 불확실성 직접적. 글로벌 인프라 투자 지연으로 매출 성장 둔화 가능성 있음.
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