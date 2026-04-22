대구시·계명대 '펙스코 활성화' 본격 시동…친환경 패션 팝업 운영

AI 핵심 요약beta
- 대구광역시가 22일 국제그린에너지엑스포에 맞춰 펙스코에서 지속가능한 패션 팝업스토어를 운영한다.
- 엑스코 전시 연계로 지역 패션산업 활성화를 도모하며 산학연이 참여한다.
- 친환경 브랜드 기획전과 업사이클링 전시, 무료 음료 이벤트를 진행한다.
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대학생·신진 작가, 폐청바지 활용 업사이클링 작품 전시 등
[대구=뉴스핌] 김용락 기자=대구광역시는 '제23회 국제그린에너지엑스포' 개최에 맞춰 엑스코 전시와 연계한 펙스코(FXCO) 활성화의 일환으로 '지속가능한 패션 팝업스토어' 행사를 운영한다고 22일 밝혔다.
이번 행사는 지난달 열린 '지역 패션봉제산업 활성화 간담회'에서 제기된 "매년 100만 명 이상의 방문객이 찾는 엑스코 전시와의 연계가 펙스코 활성화의 핵심"이라는 현장 의견을 적극 반영해 기획됐다. 엑스코 인근에 위치한 펙스코의 지리적 이점을 살려 전시 관람객을 유입하고, 이를 지역 패션산업으로 연결하겠다는 취지다.
행사는 대구시와 계명대학교 RISE사업단(패션마케팅학과), 대구경북패션사업협동조합, 대구테크노파크 등 산·학·연이 함께 참여해 풍성하게 구성한다. 주요 프로그램으로는 ▲친환경 소재 기반의 데이그린, 해피요기즈 등 지역 디자이너가 참여하는 '지속가능 패션브랜드 기획전' ▲대학생과 신진 작가들이 폐청바지를 활용해 소품으로 재창작한 '크리에이터 업사이클링 제품·디자인 전시' 등이 마련된다.
아울러 펙스코 몰 광장에 설치된 그린라운지에서는 엑스포 입장권을 소지한 방문객들에게 커피 등 무료 음료를 제공하는 이벤트도 진행한다.
박기환 대구광역시 경제국장은 "이번 팝업 행사는 계명대 RISE사업단과 패션마케팅학과를 비롯한 지역 산·학·연의 협력이 있었기에 가능했다"며 "펙스코가 지역 패션창작 및 마케팅 거점으로 거듭날 수 있도록 앞으로 엑스코 전시와의 연계 및 협력을 지속적으로 강화해 나가겠다"고 말했다.
yrk525@newspim.com