완주군 '부모 자기돌봄' 운영…양육 스트레스 완화 지원 확대

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영유아·초등학생 부모 대상 정서 치유 교육 프로그램 진행

자기돌봄 역량 강화 및 건강한 부모-자녀 관계 형성 지원

[완주=뉴스핌] 고종승 기자 = 전북 완주군가족센터가 부모의 정서 회복과 건강한 양육 환경 조성을 위한 자기돌봄 교육 프로그램을 운영하며 가족 지원 기능을 강화했다. 양육 스트레스 완화와 부모 역량 제고를 위한 맞춤형 교육이 진행됐다.

22일 센터에 따르면 영유아 및 초등학생 자녀를 둔 부모를 대상으로 '부모 자기돌봄 교육 프로그램'을 최근 이틀간 실시했다.

부모자기돌봄교육[사진=완주군] 2026.04.22 gojongwin@newspim.com

이번 프로그램은 양육 과정에서 발생하는 스트레스에 대한 이해를 높이고, 일상에서 실천 가능한 자기돌봄 방법을 제시하는 데 초점을 맞췄다.

참여자들은 자녀 발달 단계별로 나타나는 양육 부담의 특성을 학습하고, 스스로의 감정 상태를 점검하는 시간을 가졌다. 또한 치유 꽃 만들기 체험을 통해 정서적 안정과 심리적 완화를 경험하며 자기돌봄의 중요성을 체감했다.

완주군가족센터는 이번 교육을 통해 부모의 정서 회복이 곧 건강한 가족 관계 형성으로 이어질 수 있도록 지원했다는 평가다.

신향 센터장은 "부모 스스로를 돌보는 과정이 안정적인 양육의 출발점"이라며 "앞으로도 부모 역량 강화를 위한 다양한 프로그램을 지속적으로 확대해 나가겠다"고 밝혔다.

gojongwin@newspim.com