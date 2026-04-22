경기도, 축산농가 대상 '여름철 재해 대비 사전점검' 실시

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[의정부=뉴스핌] 박승봉 기자 = 경기도가 올여름 무더위로부터 축산농가를 보호하기 위해 예산 지원과 현장점검을 아우르는 전방위적 대응에 나섰다고 22일 밝혔다.

경기도 축산재해 관리 체계 그래픽자료. [사진=경기도 북부청]

도는 지난 3월 25일부터 4월 17일까지 도내 축산농가를 대상으로 '여름철 재해 대비 사전점검'을 집중실시하고 있다. 점검을 통해 축사 냉방 시설 작동 여부, 전기 설비 노후도 등을 꼼꼼히 살펴 위험 요소를 사전에 제거한다는 방침이다.

특히 고온 스트레스로 인한 가축 폐사와 생산성 저하를 방지하기 위해 총 6억6000만 원(도비 2억 원 포함)을 투입해 도내 축산농가에 면역증강제를 조기에 공급한다.

사고 발생 전후를 아우르는 '사전 예방 및 사후 신속 대응' 체계도 공고히 한다. 도는 사전 예방을 위해 총 244억 원(도비 22억 원 포함) 규모의 가축재해보험 가입 지원 사업을 통해 자연재해와 화재 등으로 인한 농가 리스크를 최소화하고 있다.

재해 발생 시 폐사체 처리와 시설 복구 등 사후 복구를 위해서는 1억2000만 원의 긴급 지원 예산을 편성, 농가당 최대 400만 원까지 신속하게 지원해 경영 안정을 돕는다.

한편 경기도는 폭염 피해 극복을 위한 농가의 적극적인 사양 관리를 당부했다. 주요 관리 요령은 다음과 같다.

▲ 사육 밀도 조절 : 평소보다 사육 밀도를 10% 이상 낮춰 가축 간 열 발생을 줄인다. ▲ 환경 온도 저감 : 축사 지붕 위 물 뿌리기, 차광막 설치, 송풍팬 가동 및 안개분무 실시로 내부 온도를 조절한다. ▲ 급수 및 영양 관리 : 신선하고 시원한 물을 충분히 공급하고, 비타민과 전해질 등 면역증강제를 사료에 혼합해 급여한다. ▲ 전기 시설 점검 : 냉방기 가동 급증에 따른 전기 화재 예방을 위해 노후 전선을 점검하고 누전 차단기 작동 여부를 확인한다. ▲ 위생 관리 강화 : 고온다습한 환경에서 발생하기 쉬운 가축 질병 예방을 위해 주기적인 물통 및 사료조 청소와 소독 관리한다.

신종광 축산정책과장은 "기후 위기로 폭염이 일상화된 만큼 경기도는 농가와 협력해 선제적 방어 체계를 유지할 것"이라며 "면역증강제 지원과 재해보험 등 가용자원을 총동원해 축산농가가 안심하고 생업에 종사할 수 있도록 최선을 다하겠다"고 말했다.

1141world@newspim.com