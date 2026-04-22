체육공단, 공공기관 자회사 운영 실태 평가 최고 등급 획득

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[서울=뉴스핌] 이웅희 기자=서울올림픽기념국민체육진흥공단(이사장 하형주, 이하 체육공단)이 자회사의 안정성과 독립성 확보에 노력한 점을 인정 받았다.

국민체육진흥공단 전경 [사진=KSPO] 2026.04.22 iaspire@newspim.com

체육공단이 고용노동부(장관 김영훈)에서 주관한 '2025년 공공기관 자회사 운영 실태 평가'에서 A등급을 획득하며 4년 연속 최고 등급을 달성했다.

고용노동부에서는 자회사의 안정적 운영과 노동자 처우개선 등 정책적 안착을 위해 지난 2020년부터 '공공기관 자회사 운영 실태 평가'를 추진하고 있으며, 올해는 미화·경비·시설관리 등의 업무를 자회사에 위탁 중인 전국 92개 공공기관을 대상으로 평가를 시행했다.

이번 평가에서 체육공단은 자회사(한국체육산업개발)의 안정성과 독립성 확보를 위해 노력한 점을 인정받아 A등급을 획득하며, 4년 연속 최고 등급을 달성했다.

하형주 이사장은 "4년 연속 최고 등급을 받기까지 함께 노력해 준 자회사에 감사의 마음을 전한다."라며, "앞으로도 서울올림픽 유산의 보존과 운영을 위해 모범적인 모·자회사 관계를 이어갈 것"이라고 밝혔다.

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