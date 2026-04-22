용인시, 공공건축 공사현장에 'QR코드 안내 시스템' 도입

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공사 진행 상황과 현장 사진 등 다양한 정보 실시간 확인…시민 정보 접근성 향상

[용인=뉴스핌] 노호근 기자 = 용인특례시는 지역 내 공공건축 공사현장에 QR코드 기반의 공사 안내 체계를 도입했다고 22일 밝혔다.

용인시가 공공건축 공사현장에 도입한 'QR코드 안내 시스템'.[사진=용인시]

시는 공사 진행 상황을 반영한 최신 정보를 시민들이 쉽게 알 수 있도록 안내 시스템을 개선해 정보 소통을 강화한다.

QR코드 도입 이전 공공건축 공사현장에 부착한 공사 안내문은 별도의 갱신 없이 유지되는 경우가 많아 변경 사항을 반영하지 않은 제한적 정보만을 제공했다.

시가 도입한 QR코드 안내 시스템은 공사현장 가설 울타리에 부착한다.

QR코드를 스마트폰으로 스캔하면 공사 기본정보, 공정 단계, 진행 상황, 현장 사진 등 다양한 정보를 실시간으로 확인할 수 있다.

용인시가 공공건축 공사현장 'QR코드 안내 시스템'을 적용한 모습.[사진=용인시]

시는 공정별 진행 현황과 시각 자료를 제공하고, 공공건축물의 공사현장에 대한 정보를 투명하게 공개해 공사현장에 대한 시민의 이해도를 높일 수 있을 것으로 기대하고 있다.

정균영 시 공공건축과장은 "정보 전달에 한계가 있는 기존 공사 안내문에서 QR코드를 활용한 디지털 안내 방식으로 전환한 행정은 공공건축의 사업 투명성과 책임성을 강화했다"며 "공공건축 사업 전반에 걸쳐 정보 공개와 소통을 지속적으로 확대하고, 시민 참여 기반의 열린행정을 구축해 품격있는 공공건축물을 건립할 수 있도록 노력할 것"이라고 말했다.

seraro@newspim.com