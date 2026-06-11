삼성제약, 부패방지·준법경영 국제인증 획득

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[서울=뉴스핌] 이나영 기자= 삼성제약이 국제표준화기구(ISO)가 제정한 부패방지경영시스템 ISO 37001과 준법경영시스템 ISO 37301의 통합 인증을 획득했다고 11일 밝혔다.

ISO 37001은 조직 내 부패 발생 가능성을 예방·관리하기 위한 경영 체계를 요구하는 국제 표준이며, ISO 37301은 기업이 준수해야 하는 법률·규제·윤리 기준을 체계적으로 관리하는 국제 표준이다.

회사에 따르면 삼성제약은 두 가지 인증을 동시에 획득함으로써 투명한 의사결정 구조와 강력한 준법 감시 체계를 갖추었음을 입증했다. 인증 획득 전 삼성제약은 전사적 컴플라이언스 경영시스템 구축을 위해 내부 심사원을 선발하고 임직원 교육과 내부 심사를 진행했다.

ISO 인증 이미지. [사진=삼성제약]

삼성제약 관계자는 "제약산업은 국민 건강과 생명에 직접 연결되는 산업인 만큼 다른 어떤 산업보다 높은 수준의 윤리성과 투명성이 요구된다"며 "이번 통합 인증은 국제표준에 부합하는 윤리·준법경영 체계를 강화하고 있음을 보여주는 계기"라고 말했다.

이어 "정기적인 사후관리, 임직원 교육, 내부 점검 및 지속적인 개선 활동을 통해 투명하고 책임 있는 경영환경을 구축해 나가겠다"며 "국내외 파트너사와의 협력, 제품 도입, 공급계약, 유통사업 등에서 높은 수준의 준법 기준을 바탕으로 신뢰받는 제약기업으로 성장하겠다"고 덧붙였다.

한편 1929년 설립된 삼성제약은 이번 인증 획득을 계기로 윤리·준법경영 체계를 고도화하고 국내외 사업 파트너와의 협력 과정에서 요구되는 투명성과 법규 준수 기준을 강화할 계획이다.

nylee54@newspim.com