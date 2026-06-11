스카이인텔리전스, DS투자파트너스로부터 시리즈A 투자

!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.

[서울=뉴스핌] 이나영 기자= 디지털 트윈 및 산업용 합성데이터 전문기업 스카이인텔리전스가 DS투자파트너스로부터 시리즈A 투자를 유치했다고 11일 밝혔다.

회사에 따르면 DS투자파트너스는 DS금융그룹 계열 기술사업금융회사로 마켓컬리, 직방 등 다수의 유니콘 기업에 투자한 경험을 보유하고 있다.

스카이인텔리전스는 디지털 트윈 기술을 기반으로 실제 산업 환경을 가상 공간에 구현하고 로봇 AI 학습에 필요한 고품질 합성데이터를 생성하는 기술을 개발하고 있다. 제조, 물류, 자동화 산업 전반에서 활용 가능한 AI 학습 데이터를 제공하고 있다.

스카이인텔리전스_DS투자파트너스 시리즈A 투자 유치. [사진=스카이인텔리전스]

스카이인텔리전스는 투자금을 활용해 산업용 합성데이터 플랫폼과 데이터 인프라를 고도화하고 글로벌 제조 및 로보틱스 시장을 대상으로 사업을 확대할 계획이다. 산업용 AI 학습에 필요한 핵심 데이터 자산을 지속적으로 축적하며 경쟁력을 강화해 나갈 예정이다.

이재철 스카이인텔리전스 대표는 "이번 투자 유치는 당사의 기술력과 사업 비전을 시장이 인정한 의미 있는 이정표"라며 "산업용 합성데이터 기술을 더욱 고도화하고 글로벌 피지컬 AI 생태계 구축에 필요한 핵심 인프라 기업으로 성장하겠다"고 말했다.

DS투자파트너스 관계자는 "스카이인텔리전스는 피지컬 AI 시대 핵심 병목인 데이터 분야에서 차별화된 기술 경쟁력을 확보한 기업"이라며 "글로벌 시장 확장 가능성을 높게 평가해 투자를 결정했다"고 밝혔다.

한편 스카이인텔리전스는 글로벌 파트너들과의 협력을 확대하며 산업용 피지컬 AI 학습 데이터 분야의 글로벌 표준 구축을 추진할 계획이다.

nylee54@newspim.com