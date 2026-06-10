스카이인텔리전스, ABB 로보틱스와 협약 체결

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로봇스튜디오·합성데이터 결합 추진

피지컬 AI 실증·제품 통합 협력



[서울=뉴스핌] 양태훈 기자 = 디지털 트윈 및 합성데이터 인프라 기업 스카이인텔리전스(SKAI Intelligence)가 글로벌 산업용 로봇 및 자동화 기업 ABB 로보틱스(ABB Robotics Investment Limited)와 프레임워크 협약(Cooperation Framework Agreement)을 체결했다.

10일 스카이인텔리전스는 ABB 로보틱스와 전략적 협력 프레임워크 협약을 체결했다고 밝혔다. 이번 협약은 ABB의 로봇스튜디오(RobotStudio)와 스카이인텔리전스의 합성데이터 생성 파이프라인을 결합해 산업 제조 환경에서 피지컬 AI 기술 실증과 도입 확대를 추진하기 위한 것이다.

ABB 로보틱스는 산업용 로봇과 자동화 분야 기업이다. 회사 측에 따르면 ABB의 로봇스튜디오는 로봇 오프라인 프로그래밍 및 시뮬레이션 소프트웨어로, 가상 컨트롤러 기술을 기반으로 시뮬레이션 결과를 실제 산업 현장 로봇 동작에 적용할 수 있도록 설계됐다.

스카이인텔리전스 로고. [사진=스카이인텔리전스]

스카이인텔리전스는 이번 협약을 통해 ABB 로보틱스와 합성데이터 기술 기반 피지컬 AI 인프라 개발 및 검증 체계를 공동 추진한다. 양사는 합성데이터로 학습시킨 피지컬 AI가 실제 산업 제조 환경에서 성능을 낼 수 있는지 확인하기 위해 ABB 로봇암(Robotic Arm) 워크스테이션 인프라에 관련 기술을 적용하고, 정확도와 산업 적용 가능성을 중장기적으로 검증할 계획이다.

협력 범위에는 피지컬 AI 연구개발(R&D), 학습, 테스트, 검증, 개념검증(PoC)이 포함된다. 양사는 기술 교류, 시뮬레이션 시나리오 개발, 합성데이터 생성 워크플로 평가도 함께 진행한다.

스카이인텔리전스와 ABB 로보틱스는 향후 제품 통합, 고객 프로젝트, 공동 시장 진출 등으로 협력 범위를 확대할 방침이다. 이를 통해 산업 제조 공정에 적용 가능한 피지컬 AI 인프라를 단계적으로 넓혀간다는 계획이다.

모건마오(Morgan Mao) 스카이인텔리전스 글로벌 대표는 "이번 ABB와 전략적 협력 프레임워크 협약 체결은 국내 합성데이터 기술이 글로벌 산업 제조 분야의 핵심 데이터 인프라로 인정받는 전환점이자, 한국 기업이 글로벌 산업용 로봇 기업과 피지컬 AI 협력 체계를 공식화한 사례"라며 "이번 협력을 발판 삼아 스카이인텔리전스의 합성데이터 생성 인프라로 피지컬 AI 시대를 함께 견인하는 글로벌 파트너로 도약해 나가겠다"고 말했다.

스카이인텔리전스는 엔비디아(NVIDIA) 공식 독립소프트웨어벤더(ISV) 파트너다. 회사는 엔비디아 옴니버스(Omniverse) 기반 디지털 트윈 기술을 활용해 산업 현장 구조, 객체 간 상호작용, 로봇 동선, 물리 기반 시뮬레이션을 구현하고 있다고 설명했다.

ABB 로보틱스는 엔비디아와도 협력하고 있다. ABB 로보틱스는 차세대 산업용 로봇 개발을 위해 ABB 로봇스튜디오에 엔비디아 옴니버스를 결합한 산업용 AI 시뮬레이션 환경 구축을 추진하고 있다.

dconnect@newspim.com