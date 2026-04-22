[MLB] 이정후-김혜성, 나란히 선발...시즌 첫 '절친 더비' 성사

!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.

[서울=뉴스핌] 박상욱 기자 = 전 키움 히어로즈 동료 이정후와 김혜성이 올 시즌 처음 선발로 나서 '절친 더비'를 펼친다.

두 선수는 22일 오전 10시 45분(한국시간) 미국 캘리포니아주 샌프란시스코 오라클 파크에서 열리는 2026 MLB 정규시즌 경기에서 나란히 선발 라인업에 이름을 올렸다. 이정후는 샌프란시스코의 우익수, 6번 타자로 나서고 김혜성은 다저스의 유격수, 7번 타자로 출격한다.

둘의 인연은 2017년 키움 히어로즈 입단으로 시작됐다. 2023년까지 한 팀에서 뛴 뒤, 2024년 이정후가 먼저 샌프란시스코와 6년 1억1300만 달러에 계약하며 메이저리그에 진출했다. 1년 뒤 김혜성이 포스팅 시스템을 통해 다저스와 3+2년, 총 2200만 달러 조건으로 계약하며 빅리그에 입성했다.

[서울=뉴스핌] 박상욱 기자 = 이정후(왼쪽)와 김혜성. [사진=로이터] 2026.04.22 psoq1337@newspim.com

지난해에는 이미 다섯 차례 맞붙었다. 이정후는 당시 17타수 4안타 3타점 1득점, 2볼넷, 김혜성은 15타수 3안타 5타점 1득점 2도루를 기록했다. 팀 성적에선 다저스가 4승 1패로 앞섰다.

올 시즌 흐름은 다소 엇갈린다. 메이저리그 3년 차를 맞은 이정후는 22경기에서 타율 0.244(78타수 19안타) 1홈런 8타점 8득점, OPS 0.658로 기복 있는 출발을 보이고 있다. 반면 이달 초 무키 베츠의 부상 공백을 메우기 위해 콜업된 김혜성은 12경기에서 타율 0.308(26타수 8안타) 1홈런 3타점 5득점 3도루, OPS 0.906으로 좋은 활약을 이어가고 있다.

psoq1337@newspim.com