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[MLB] 멀티히트 친 김혜성, 타율 0.308...이정후, 안타행진 멈춰

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  • 김혜성이 20일 로키스전 선발 유격수로 나서 4타수 2안타 1득점했다.
  • 시즌 2호 2루타 포함 멀티히트로 타율을 0.308로 끌어올렸다.
  • 이정후는 내셔널스전 3타수 무안타로 타율 0.244로 하락했다.

!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.

[서울=뉴스핌] 박상욱 기자 = 전날 선발 라인업에서 빠졌던 김혜성이 하루 만에 선발 유격수로 돌아와 시즌 2호 2루타를 포함해 멀티히트를 때리며 타율을 다시 3할 위로 끌어올렸다. 반면 뜨거운 방망이를 과시했던 이정후는 6경기 연속 안타 행진이 멈췄다.

LA 다저스는 20일(한국시간) 미국 콜로라도주 덴버 쿠어스필드에서 콜로라도 로키스와 2026 MLB 정규시즌 원정 경기를 치렀다. 다저스는 이날 경기에서 6-9로 역전패했다. 유격수-8번 타자로 나선 김혜성은 4타수 2안타 1득점을 기록하며 타율을 0.308까지 끌어올렸다.

[덴버 로이터=뉴스핌] 박상욱 기자=김혜성이 20일(한국시간) MLB 콜로라도 로키스와 원정 경기 3회 2루타를 치고 있다. 2026.4.20 psoq1337@newspim.com

김혜성은 3회초 1사 주자 없는 상황에서 콜로라도 선발 마이클 로렌젠을 상대로 93마일대 포심 패스트볼을 공략해 중견수 옆을 가르는 시즌 2호 2루타를 터뜨렸다. 이어 프리랜드의 우전 안타 때 홈을 밟으며 팀의 선취점까지 책임졌다. 4회초 1사 1, 2루 기회에서는 초구를 공략했지만 타구에 힘이 실리지 못하며 중견수 뜬공으로 잡혔다. 6회초 1사 1, 2루 찬스에서도 콜로라도 불펜 안토니오 센자텔라를 상대로 3루수 앞 땅볼을 치며 출루에는 성공했으나 선행 주자가 아웃되는 야수선택이 됐다.

팀이 4-6으로 뒤진 8회초 2사 1루 상황인 마지막 타석에서 바뀐 투수 헐겟의 87마일대 슬라이더를 밀어쳐 좌익수 앞 안타로 연결했다. 2루까지 진루했지만 후속타 불발로 추가 득점에는 실패했다.

샌프란시스코 자이언츠의 이정후는 같은 날 미국 워싱턴 D.C. 내셔널스파크에서 열린 워싱턴 내셔널스전에서 우익수, 6번 타자로 나서 3타수 무안타에 그쳤다. 6경기 연속 안타 행진이 멈추면서 시즌 타율은 0.253에서 0.244로 떨어졌다.

[서울=뉴스핌] 박상욱 기자 = 이정후. [사진=로이터] 2026.04.09 psoq1337@newspim.com

이정후는 2회초 첫 타석에서 3루수 땅볼, 4회초 두 번째 타석에서는 2루수 땅볼로 고개를 숙였다. 팀이 0-3으로 끌려가던 6회초 무사 2루에서 맞은 세 번째 타석에서는 삼구 삼진으로 물러났다. 0-3으로 뒤진 8회초 2사 3루 상황에서는 대타 헤라르 엥카르나시온에게 자리를 내주며 경기를 마쳤다.

샌프란시스코는 워싱턴 마운드를 끝내 공략하지 못하고 0-3 패배를 당했다. 선발 로비 레이는 5회에만 3실점하며 패전을 안았다. 상대 투수진은 오프너 PJ 폴린에 이어 마일스 마이콜라스, 앤드루 알바레스가 이어 던지며 샌프란시스코 타선을 9이닝 무득점으로 꽁꽁 묶었다.

psoq1337@newspim.com

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"미 해군, 이란 화물선 타격 후 억류" [뉴욕=뉴스핌] 김민정 특파원 = 도널드 트럼프 미국 대통령은 19일(현지시간) 미 해군이 걸프 오만만에서 이란 국적 화물선 '투스카(TOUSKA)'를 공격 후 억류했다고 밝혔다. 트럼프 대통령은 이날 자신의 소셜미디어 트루스 소셜에 "오늘, '투스카'라는 이름의 이란 국적 화물선이 우리의 해상 봉쇄를 뚫으려 시도했고, 그들에게 좋지 않게 끝났다"며 이 같은 소식을 전했다. 트럼프 대통령에 따르면 투스카는 길이 약 274m(900피트), 중량은 항공모함에 버금가는 대형 화물선이다. 이날 미국의 해상 봉쇄선을 돌파하려다 미 해군 유도미사일 구축함 USS 스프루언스함에 의해 저지됐다. 트럼프 대통령은 "미 해군 유도미사일 구축함 USS 스프루언스함이 오만만에서 투스카를 차단하고 정선하라는 공정한 경고를 보냈다"면서 "이란 선원들이 말을 듣기를 거부하자, 우리 해군 함정은 엔진룸에 구멍을 뚫어 그들을 즉시 멈춰 세웠다"고 설명했다. 그러면서 "지금 현재 미 해병대가 해당 선박을 억류하고 있다"고 했다. 트럼프 대통령은 투스카가 과거 불법 활동 이력으로 미 재무부 제재 대상에 올라 있는 선박이라며 "선박을 완전히 확보했으며 현재 화물을 조사 중"이라고 덧붙였다. 이번 선박 억류 발표는 이란이 미·이란 2차 협상을 전격 거부한 직후 나왔다. 앞서 트럼프 대통령은 미국 협상 대표단이 오는 20일 저녁 파키스탄 이슬라마바드에 도착할 예정이라고 밝혔지만 이란 국영매체는 이란 측이 미국의 과도한 요구를 이유로 2차 협상을 거부했다고 전했다. 도널드 트럼프 미국 대튱령.[사진=로이터 뉴스핌] 2026.04.20 mj72284@newspim.com mj72284@newspim.com 2026-04-20 04:46
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    우크라이나 안보 지원 강화 기대감으로 방산 수요 증가 직접적. 미·러 긴장 완화 불확실성 속에서도 방위산업 매출 안정성 강화 예상됨.

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    우크라이나 전쟁 장기화 시 건설 및 중장비 수요 불확실성 직접적. 글로벌 인프라 투자 지연으로 매출 성장 둔화 가능성 있음.
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