李在明开启越南国事访问 加强全面战略伙伴关系

纽斯频通讯社河内4月22日电 韩国总统李在明当地时间22日起对越南进行国事访问，并与越共中央总书记、国家主席苏林举行会谈，就深化双边关系及拓展务实合作交换意见。

图为当地时间21日晚，韩国总统李在明和夫人金惠景抵达越南开启国事访问。【图片=KTV截图】

据总统府青瓦台消息，李在明当天将出席欢迎仪式并与苏林举行会谈，双方还将见证合作文件签署、共同会见记者并出席国宴。此次会谈重点围绕加强韩越全面战略伙伴关系、扩大经贸合作及推进重点项目合作展开。

越南是韩国第三大贸易伙伴，仅次于美国和中国。2025年韩越双边贸易额达945亿美元，创历史新高。

近年来，韩国与越南在半导体、电子制造等领域形成紧密产业协作关系，越南已成为韩国重要的海外生产和出口基地。韩国三星电子全球智能手机产量中，超过一半在越南生产。

随着越南经济持续增长，当地基础设施建设和能源需求不断扩大，韩国企业在越投资活跃。韩国企业正积极参与越南核电、高速公路等大型国家项目竞标。

韩国政府提出，到2030年将韩越双边贸易额提升至1500亿美元。为推动相关目标实现，韩国多家大型企业负责人随同李在明访问越南，参加经贸交流活动。

访问期间，李在明还将分别会见越南总理黎明兴、国会主席陈青敏等越南领导人，就经济合作、行政交流及人文往来等议题进行讨论。

此外，李在明还将出席韩越商务论坛，与两国企业界人士会面，推动民间和产业合作。

李在明将于24日结束访问并返回韩国。（完）

韩国纽斯频（NEWSPIM·뉴스핌）通讯社