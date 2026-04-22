부산시, 갈맷길 걷기 프로그램 연중 운영…"건강 증진·여가 활성화"

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총 86회차 4개 주제, 1400명 시민 참여 예정

안전한 걷기 문화 정착 트레킹 가이드 동행

[부산=뉴스핌] 남동현 기자 = 부산시가 대표 도보 관광자원인 갈맷길을 중심으로 연중 걷기 프로그램을 진행한다.

시는 오는 27일부터 11월 30일까지 약 8개월간 '2026년 갈맷길 동행 걷기 행사'를 운영한다고 22일 밝혔다.

이번 행사는 갈맷길을 기반으로 걷기 문화를 확산하고 시민 여가활동으로 정착시키기 위해 마련됐다. 기존 상·하반기 분리 운영 방식에서 벗어나 하절기를 포함해 연중 지속 운영하는 것이 특징이다.

2026년 갈맷길 동행 걷기 행사 포스터[사진=부산시] 2026.04.22

행사는 지난해 참여도와 호응이 높았던 프로그램을 중심으로 정규 갈맷길 걷기, 함께 갈맷길 걷기, 노을 갈맷길 걷기, 직장인 원정대 등 4개 주제로 구성됐다. 총 86회차에 걸쳐 시민과 관광객 1400여 명이 참여할 예정이다.

부산 전역을 잇는 갈맷길 700리 23개 정규 코스와 욜로(YOLO) 갈맷길 10개 테마 코스가 포함된다. 완보를 목표로 하는 정규 프로그램과 보행 약자를 위한 동행 걷기는 연중 운영된다. 여름철에는 도시 야경을 즐길 수 있는 노을 걷기 프로그램을, 가을에는 직장인을 대상으로 한 원정대 프로그램을 각각 선보인다.

모든 참가자가 안전하게 걷기 여행을 즐길 수 있도록 전문 교육을 받은 트레킹 가이드가 전 일정에 동행한다.

참가는 걷기에 관심 있는 시민 누구나 무료로 가능하며, 갈맷길 누리집을 통해 선착순으로 신청받는다.

안철수 부산시 푸른도시국장은 "갈맷길은 단순한 산책로를 넘어 시민 건강과 치유를 위한 공간"이라며 "보행 약자와 직장인을 포함한 모든 시민이 일상 속에서 건강한 여가를 즐기고 부산의 자연을 체험하는 계기가 되길 기대한다"고 말했다.

ndh4000@newspim.com