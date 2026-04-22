문체부, 관광벤처 공모 100개사 선정…최대 1억 지원

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[서울=뉴스핌] 김용석 선임기자 = 문화체육관광부와 한국관광공사가 '제17회 관광벤처사업 공모'를 통해 총 100개 벤처기업을 최종 선정했다고 22일 밝혔다.

[사진= 뉴스핌 DB]

예비관광벤처 20개, 초기관광벤처 40개, 성장관광벤처 40개로 구성됐으며, 올해 공모에는 전년 대비 35.2% 증가한 1500여 건이 접수돼 15대 1의 경쟁률을 기록했다.

올해는 단순 플랫폼을 넘어 AI 기반 서비스가 두드러졌다. 아동 동반 관광객을 위한 AI 실시간 동선 최적화 서비스 '하노라 키즈트립', 초개인화 지역여행 추천 서비스 '랜덤트립', 30개 언어 기반 호텔 AI 서비스 '제로바타', 숙박 공간 운영 자동화 플랫폼 '키퍼' 등 관광업계 디지털 전환을 이끌 모델들이 높은 평가를 받았다.

K-컬처 열풍을 반영한 방한 외국인 겨냥 상품도 대거 이름을 올렸다. K팝 가수 음성을 해설사로 활용한 팬 맞춤형 여행 서비스 '셀레트립', K-컬처 팬의 방한 의향을 체험 상품과 연결하는 플랫폼 '팬워크', K팝 공연 특화 모빌리티 플랫폼 '핸디버스', 외국인 대상 한옥 라이브·미식 결합형 예술관광 상품 '고택 라이브 다이닝' 등이 선정됐다.

지역 특색을 살린 체험형 서비스도 주목받았다. 사찰 문화와 달리기를 결합한 '사찰런', 충청도 보부상 문화를 활용한 '충청도 새참한상', 트레일 러닝 연계 체류형 관광모델 '피오씨', 반려동물 관광 플랫폼 '멍콕', 카페 여유 공간을 활용한 짐보관 서비스 '로커피' 등 새로운 관광 수요를 겨냥한 사업들이 눈길을 끌었다.

선정 기업에는 1년간 최대 1억 원의 사업화 지원금과 함께 기업 진단·전문 컨설팅·투자 유치·국내외 판로 개척 등 성장 단계별 맞춤형 육성 프로그램이 제공된다.

문체부는 높은 공모 수요와 고유가에 따른 민간 창업·투자 환경 위축을 고려해 추경예산 86억 원을 편성했다. 관광벤처사업 공모 지원 46억 원, 관광 플러스테크 사업 20억 원, 관광선도기업 글로벌 육성 20억 원이 포함됐다.

fineview@newspim.com