전국 광역단체장 4월 22일 일정

AI 핵심 요약beta
- 박형준 부산시장이 22일 시의회 본회의를 개회했다.
- 그는 부산국제원자력산업전 개막식에 참석하고 청년정책조정위원회 회의를 주재했다.
- 또 전화 인터뷰를 진행했다.
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
▲박형준 부산시장
-제335회 임시회 제1차 본회의 개회(10:00 시의회 본회의장)
-2026 부산국제원자력산업전 개막식(13:00벡스코)
-부산광역시 청년정책조정위원회 회의(16:00 1층 대회의실)
-전화 인터뷰(18:05 가톨릭평화방송-R 김준일의 뉴스공감)
▲김영록 전남지사
- 본회의장, 제398회 임시회 본회의(10:30 본회의장)
▲김관영 전북지사
-도의회 본회의 폐회 (14:00 본회의장)
▲김영환 충북지사
-별도 일정 없음
▲황명석 경북도지사권한대행 (행정부지사)
- 2027년 예산편성을 위한 국토교통부-지자체 예산협의회(10:45 정부세종청사)
- 베트남 박닌성 당서기 내방(17:30 원융실)
▲이장우 대전시장
-제71주년 정보통신의 날 기념식(10:00 KT인재개발원)
▲김하균 세종시장 권한대행
-호주 정치인 대표단 면담(15:00 세종실)
▲김태흠 충남지사
-태안국제원예치유박람회-서울시정원박람회 업무협약(14:00 서울)
▲여중협 강원도지사 권한대행
-별도 일정 없음
▲박완수 경남지사
-발전공기업 통합본사 경남혁신도시 유치를 위한 업무협약 체결식(14:00 도정회의실)
▲김두겸 울산시장
-제263회 임시회 1차 본회의(10:00 본회의장)
▲유정복 인천시장
- 공직자 윤리위원회 (14:00)
▲김동연 경기지사
-별도 일정 없음
▲오영훈 제주지사
-별도 일정 없음
[전국종합=뉴스핌]