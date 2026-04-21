"대전 유망기업 20곳, 코스닥 도전…IPO 육성 본격화"

AI 핵심 요약beta
- 대전테크노파크와 KAIST가 21일 IPO 육성 프로그램 8기를 출범해 우주항공·바이오 등 전략산업 기업 20개사를 선정했다.
- 선정 기업들은 16주간 상장 전문 교육과 투자 유치 전략 컨설팅을 받으며 코스닥 상장을 준비한다.
- 대전TP는 그간 이 프로그램으로 9개 상장사를 배출했으며 이번 기수도 지역 IPO 선순환 구조 구축의 계기가 될 것으로 기대된다.
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[대전=뉴스핌] 오영균 기자 = 대전의 미래 전략산업을 이끌 유망기업 20개사가 코스닥 상장을 목표로 본격적인 성장 궤도에 올랐다. 대전테크노파크와 KAIST가 공동 운영하는 IPO 육성 프로그램이 가동되면서 지역 기업의 자본시장 진입을 체계적으로 지원하는 '상장 파이프라인'이 본격화됐다는 평가다.
대전테크노파크는 21일 대전 롯데시티호텔에서 '2026년 제8기 IPO & Scale-up 프로그램' 오리엔테이션을 개최했다. 이번 프로그램은 KAIST와 공동으로 운영된다.
해당 프로그램은 지역 기업의 상장 준비를 지원해 자본시장 진입 장벽을 낮추기 위한 사업이다. 올해는 엄격한 심사를 통해 기술 경쟁력을 갖춘 엠아이디, 씨앤테크 등 총 20개사가 선정됐다.
특히 선정 기업에는 우주항공, 바이오헬스, 반도체, 로봇 등 대전시 핵심 전략산업(ABCD+QR) 분야 기업들이 다수 포함됐다. 이에 따라 단순 개별 기업 지원을 넘어, 지역 산업 구조 고도화로 이어질 수 있다는 기대도 커지고 있다.
이날 행사에는 선정 기업 대표를 비롯해 대전시, 대전투자금융, 한국거래소(KRX) 대전혁신성장센터 관계자 등 50여 명이 참석했다. 대전투자금융 송원강 대표는 특강을 통해 기업 맞춤형 투자 유치 전략을 제시했다.
프로그램은 오리엔테이션을 시작으로 오는 11월까지 약 16주간 진행된다. 참여 기업들은 ▲상장 전문 교육 ▲전문가 밀착 컨설팅 ▲투자 및 네트워킹 연계 등 IPO 준비 전 과정을 단계별로 지원받는다.
대전TP는 그동안 이 프로그램을 통해 9개 상장사를 배출한 바 있다. 이번 기수 역시 실제 상장 성과로 이어질 경우, 지역 내 'IPO 선순환 구조' 구축에 중요한 분기점이 될 것으로 보인다.
김우연 대전TP 원장은 "선정 기업들이 기술력을 바탕으로 자본시장에 성공적으로 진입해 지역 전략산업을 이끄는 대표기업으로 성장하길 기대한다"고 밝혔다.
gyun507@newspim.com