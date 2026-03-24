대전테크노파크·독일 프라운호퍼, 글로벌 협력 논의

[대전=뉴스핌] 오영균 기자 = 대전테크노파크(대전TP)는 지난 23일(현지시간) 독일 프라운호퍼 연구소를 방문해 양 기관 협력방안을 논의했다고 24일 밝혔다.

이번 방문은 지난 2024년 대전광역시와 프라운호퍼 연구소가 체결한 업무협약(MOU)의 후속 행보로 지역 기업들이 체감할 수 있는 글로벌 기술사업화의 기반을 닦기 위해 마련됐다.

대전테크노파크(대전TP)는 지난 23일(현지시간) 독일 프라운호퍼 연구소를 방문해 양 기관 협력방안을 논의했다고 24일 밝혔다. [사진=대전TP] 2026.03.24 gyun507@newspim.com

특히 이번 일정에는 한국연구산업협회 박한오 회장(바이오니아 대표)이 동행해 연구장비 및 바이오 분석기술 분야의 글로벌 공동 연구 방안을 집중적으로 논의하며 넥스트 팬데믹 대응을 위한 안티바이러스 기술 협력 프로젝트를 구체적 협업 과제로 제시했다. 이는 감염병 대응 기술과 분석·진단 장비를 연계한 글로벌 공동 연구 모델로 발전할 가능성이 기대된다.

프라운호퍼 연구소는 실제 산업에 적용할 수 있는 연구개발을 통해 기업의 기술사업화를 선도하는 유럽 최대 응용과학 연구기관이다.

대전TP는 이번 방문을 계기로 프라운호퍼와의 글로벌 파트너십을 심화하고 대전 연구산업진흥단지 내 기업들이 프라운호퍼의 네트워크와 공동 연구에 참여할 수 있는 실질적인 접점을 확대할 계획이다.

대전TP 김우연 원장은 "대전은 과학기술정보통신부가 지정한 연구산업진흥단지를 중심으로 관련 기업이 집적된 대한민국 연구산업의 핵심 거점"이라며 "확보된 글로벌 협력 기반을 토대로 지역 연구산업 기업의 해외 진출을 전방위적으로 지원하겠다"고 강조했다.

현재 과학기술정보통신부와 대전시는 지역 연구장비 기업의 글로벌 경쟁력 강화를 위한 다양한 정책을 추진 중이다. 대전TP는 해외 협력 기관과의 네트워킹을 지속적으로 확대하고 실질적인 공동 연구성과를 창출하는데 주력할 방침이다.

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