과천시, 갈현동 행정복지센터·체육시설 준공 앞두고 사전점검 실시

AI 핵심 요약beta
- 과천시가 20일 갈현동 행정복지센터와 제2경인고속도로 하부 체육시설 사전점검을 실시했다.
- 행정복지센터는 연면적 3756㎡ 규모로 30일 준공 예정이며 민원실과 복지상담실 등을 갖춘다.
- 체육시설은 4925㎡에 풋살장 등 조성되며 2일 준공돼 주민 정주 여건이 개선된다.
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[과천=뉴스핌] 박승봉 기자 = 경기 과천시는 갈현동 지식정보타운 공공주택지구 내 건립 중인 갈현동 행정복지센터와 제2경인고속도로 하부 체육시설에 대해 지난 20일 준공 전 사전점검을 실시했다고 21일 밝혔다.
시에 따르면 갈현동 행정복지센터는 지식정보타운 주민들의 행정 편의를 높이고 문화·복지 수요에 대응하기 위해 조성되는 시설로, 연면적 3756㎡ 규모(지하 1층, 지상 4층)로 건립된다. 2024년 9월 착공해 4월 30일 준공을 앞두고 있으며, 민원실과 복지상담실, 문화강좌실, 커뮤니티 공간 등이 들어설 예정이다.
제2경인고속도로 하부 체육시설은 면적 4925㎡ 규모로 게이트볼장, 풋살장, 족구장, 농구장, 인라인장 등 생활체육시설이 조성되며, 5월 2일 준공 예정이다.
과천시는 이번 사전점검을 통해 시설의 시공 상태와 운영 준비 상황을 확인하고, 이용 불편 요소를 사전에 점검했다.
두 시설이 준공되면 지식정보타운 일대 행정서비스와 생활체육 기반이 확대돼 주민들의 정주 여건이 한층 개선될 것으로 기대된다.
과천시 관계자는 "사전점검에서 확인된 사항은 준공 전까지 보완해 시민들이 안전하고 편리하게 이용할 수 있도록 하겠다"라고 밝혔다.
1141world@newspim.com