"스타렉스는 잊어라"…현대차 스타리아 리무진·EV, '짐차의 대변신' 선언

공간 넘어 '이동 경험'으로…프리미엄 MPV 의미 재정의

2열 VIP·전동화 동시 공략…상용차에서 럭셔리로 확장

[서울=뉴스핌] 이찬우 기자 = 현대자동차가 다목적차(MPV) '스타리아'를 앞세워 전동화와 프리미엄 시장 공략에 나섰다. 단순한 상품 추가를 넘어 '짐차' 이미지로 굳어졌던 MPV의 역할 자체를 재정의하겠다는 시도다.

현대차는 지난 21일 열린 미디어 행사에서 '더 뉴 스타리아 일렉트릭'과 '더 뉴 스타리아 리무진'을 공개했다. 이번 공개는 기존 디젤 중심 상용 MPV에서 벗어나 전동화와 고급화를 축으로 새로운 시장을 열겠다는 전략의 일환이다.

현대차 스타리아 리무진. [사진=이찬우 기자]

이날 행사에서 이철민 현대차 국내마케팅실 상무는 "오늘 자리는 단순히 스타리아 모델 하나를 소개하는 자리가 아니라 스타리아가 어디까지 확장될 수 있는지, 그리고 현대차가 프리미엄 MPV를 어떻게 정의하는지 확인하는 자리"라며 "이동은 이제 단순한 수단이 아니라 비즈니스의 이미지가 되고, 일상에서는 휴식과 몰입의 시간이 되는 방향으로 변화하고 있다"고 강조했다.

이어 "그동안 스타리아가 공간과 활용성으로 사랑받았다면 이제는 '그 이상'에 대한 질문을 던질 시점"이라며 "스타리아 플랫폼은 차별화된 경험까지 담아낼 수 있다"고 덧붙였다.

그는 특히 전동화 모델에 대해 "정숙성과 편안함을 넘어 지속 가능한 가치까지 담아야 하는 시대 변화가 반영된 결과"라며 "단순한 파워트레인 변경이 아니라 MPV의 미래 방향성을 제시하는 모델"이라고 설명했다.

현대차 스타리아 리무진. [사진=이찬우 기자]

현대차는 이번 신차를 통해 MPV의 본질인 '공간'에서 한 걸음 더 나아가 '경험' 중심으로 시장을 재편하겠다는 구상이다. 리무진 모델 역시 단순한 고급 옵션을 넘어, 이동 순간마다 고객의 편안함을 극대화하기 위한 고민의 결과물이라는 설명이다.

디자인 역시 이러한 방향성에 맞춰 진화했다. 신태식 상용디자인팀 책임연구원은 "스타리아는 불필요한 요소를 줄이고 형태와 비례에 집중하는 '심리스 심플함'이 핵심"이라며 "이번 모델은 하이테크 감성을 단순함에서 구현한 콘셉트로 클린한 볼륨과 디테일을 통해 미래지향적 이미지를 강조했다"고 밝혔다.

특히 기존 모델에서 지적됐던 라이팅 완성도를 개선한 점이 눈에 띈다. 그는 "기존에는 DRL과 포지션 램프가 분리돼 경계가 보였지만, 이번에는 완전히 하나로 이어지는 심리스 라이팅을 구현해 전면 디자인 완성도를 끌어올렸다"고 강조했다.

리무진 모델은 전후면 디자인 언어를 통일하고 블랙 엠블럼과 입체적인 휠 디자인을 적용해 각도에 따라 다른 인상을 주는 고급감을 구현했다.

현대차 스타리아 리무진. [사진=이찬우 기자]

실내는 '이동 자체가 경험이 되는 공간'에 초점을 맞췄다. 전소혜 CMF팀 책임연구원은 "스타리아 리무진은 럭셔리한 여정이 끊임없이 이어지는 경험을 만드는 것이 핵심 철학"이라며 "비즈니스 의전부터 가족과의 휴식까지 모든 순간이 편안한 경험이 되도록 설계했다"고 말했다.

내장은 프랑스 남부 휴양지에서 영감을 받은 '앙티브 그린'과 블랙 컬러를 중심으로 구성됐으며, 골드 포인트를 더해 프리미엄 라운지와 같은 분위기를 구현했다. 세미 애닐린 가죽을 적용한 시트는 자연스러운 촉감과 고급스러운 착좌감을 제공한다.

상품성 측면에서는 2열 VIP 중심 설계가 핵심이다. 유병주 MLV프로젝트5팀 책임연구원은 "리무진 개발에서 가장 중요하게 본 것은 착좌감"이라며 "최소 가공한 세미 애닐린 가죽과 함께 14개 공기셀 마사지 기능을 적용해 장거리 이동에서도 편안함을 극대화했다"고 밝혔다.

또한 "넥서포트 헤드레스트를 통해 다양한 각도에서도 경추를 안정적으로 지지하도록 했고, 열선은 암레스트와 레그레스트까지 확대 적용했다"고 덧붙였다.

이와 함께 17.3인치 전동식 모니터, 파노라믹 루프, 강화된 차음 설계를 통해 '움직이는 프리미엄 공간' 구현에 집중했다. 승차감 측면에서도 바디 모션 제어와 전후륜 서스펜션 개선 등을 통해 플랫하고 안정적인 승차감을 구현했다는 설명이다.

현대차 스타리아 일렉트릭 리무진. [사진=이찬우 기자]

전동화 모델인 스타리아 일렉트릭은 상용 MPV 시장 변화의 핵심 카드다. 유 책임연구원은 "디젤 단산과 환경 규제 강화에 대응해 합리적인 친환경 대안을 제시하기 위해 개발됐다"고 밝혔다.

160kW 출력, 356Nm 토크의 모터와 84kWh 배터리를 탑재해 최대 387km 주행거리를 확보했으며, 급속 충전 시 20분 만에 10%에서 80%까지 충전이 가능하다.

특히 배터리를 언더플로어에 배치해 기존 스타리아의 넓은 실내 공간을 유지했다. 전면 급속 충전구와 후측방 완속 충전구를 동시에 적용해 긴 차체에서도 충전 편의성을 높였다. V2L 기능과 안전 보조 시스템도 대폭 강화됐다.

더 뉴 스타리아 리무진 일렉트릭 6인승은 친환경차 세제 혜택 적용 시 8500만원 이하로 가격이 형성돼 정부 및 지자체 보조금 수혜도 가능할 전망이다.

현대차 관계자는 "더 뉴 스타리아 리무진은 프리미엄 공간 경험과 전동화 기술을 결합한 최상위 MPV"라며 "전·후방 듀얼 충전 포트, V2L 등 전동화 사용성을 갖춘 더 뉴 스타리아 일렉트릭과 함께 고객의 다양한 라이프스타일에 새로운 이동 가치를 제공할 것"이라고 말했다.

chanw@newspim.com