1Q 최대 실적으로 증명한 LS일렉트릭…"액면분할 이유 있었네"

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매출 1.37조·영업익 1266억…전년比 33%·45% 증가

북미 매출 80% 급증…빅테크 데이터센터 전력 수요 반영

배전·초고압 변압기 동반 성장…수주→실적 전환 구조 확인

[서울=뉴스핌] 서영욱 기자 = LS일렉트릭이 액면분할 이후 첫 실적 발표에서 시장 기대를 웃도는 성장세를 확인시켰다. 데이터센터를 중심으로 한 전력 인프라 수요 확대가 실적에 본격 반영되며 매출과 영업이익 모두 1분기 기준 사상 최대를 기록했다.

LS일렉트릭은 올해 1분기 연결기준으로 매출 1조3766억원, 영업이익 1266억원을 기록했다고 21일 밝혔다. 전년 동기 대비 매출은 33%, 영업이익은 45% 증가한 수치다. 매출과 영업이익 모두 1분기 기준 사상 최대치다.

이번 실적은 당초 증권가가 예상했던 1300억원대 영업이익과 50% 안팎 성장 전망에 근접한 수치다. 데이터센터 중심 전력기기 수요와 수주잔고가 빠르게 매출로 전환되는 구조가 실제 실적으로 확인됐다는 평가다. 특히 통상 비수기로 꼽히는 1분기에도 이익이 큰 폭으로 증가했다는 점에서 구조적인 성장 국면에 진입했다는 해석이다.

구자균 LS일렉트릭 회장 [사진=LS일렉트릭]

사업별로는 배전반 등 단납기 제품과 초고압 변압기 물량이 동시에 확대되며 외형과 수익성을 함께 끌어올렸다. 부산 생산라인 증설 효과가 본격 반영되며 초고압 변압기 매출이 전년 대비 83% 증가했다. 영업이익률 역시 10%에 근접하며 수익성 개선 흐름을 이어갔다.

특히 북미 시장이 성장을 견인했다. 1분기 북미 매출은 약 3000억원으로 전년 대비 80% 증가하며 분기 기준 최대를 기록했다. 빅테크 기업의 데이터센터 투자 확대와 함께 마이크로그리드 기반 직류(DC) 제품 수주가 늘어나며 반복 수주 구조 형성 기반을 확보했다.

LS일렉트릭은 초고압직류송전(HVDC)과 저압직류배전(LVDC) 등 직류 솔루션 역량 강화에도 속도를 내고 있다. 데이터센터의 고전력화 흐름 속에서 직류 전력망은 전력 손실을 줄이는 대안으로 부각되며 중장기 성장 동력으로 주목된다.

아세안 시장에서도 성장세가 이어졌다. 베트남 법인 매출은 45% 증가했고, 인도네시아 자회사 심포스는 75% 성장했다. 에너지저장장치(ESS) 사업 역시 전년 대비 3배, 전 분기 대비 50% 증가하며 신사업 확대 흐름을 보였다.

수주 기반도 확대되고 있다. 1분기 수주잔고는 5조6000억원으로 지난해 말 대비 6000억원 증가했으며, 이 가운데 초고압 변압기 수주잔고는 3조1000억원을 기록했다.

액면분할로 투자 접근성이 높아진 가운데, 시장에서는 LS일렉트릭을 기존 전력기기 업체가 아닌 데이터센터 전력 인프라 핵심 수혜주로 재평가하는 흐름이 나타나고 있다.

LS일렉트릭 관계자는 "글로벌 빅테크를 중심으로 데이터센터 투자와 마이크로그리드 구축이 빠르게 늘어나고 있다"며 "직류 솔루션과 ESS 등 미래 전력 시장 핵심 사업을 중심으로 수주 확대와 수익성 개선을 이어가겠다"고 말했다.

syu@newspim.com