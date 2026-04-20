LS일렉트릭, 데이터센터 전시 DCW 2026 참가…美 '직류 전력' 시장 공략

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AI 데이터센터 맞춤형 솔루션 총출동

[서울=뉴스핌] 김정인 기자 = LS일렉트릭이 오는 21일부터 23일까지 미국 워싱턴DC에서 열리는 '데이터센터월드 2026'에 참가해 직류(DC) 전력 솔루션을 선보인다고 20일 밝혔다.

이번 전시에서는 직류 솔루션, UL 인증 배전 시스템, 전력분배장치(PDU), 원격전력패널(RPP) 등 데이터센터 맞춤형 전력 제품을 공개한다. 자동화 솔루션으로는 고효율 인버터 H100과 콤팩트 인버터 SP100 등 공조시스템용 인버터를 전시할 예정이다.

LS일렉트릭 '데이터센터월드 2026' 전시 부스 조감도. [사진=LS일렉트릭]

LS일렉트릭은 최근 글로벌 빅테크 기업과 북미 데이터센터 전력설비 공급 계약을 체결했다. 올해 들어 빅테크 데이터센터 수주액은 이미 5000억 원을 넘어섰다.

인공지능(AI) 데이터센터의 전력 소비가 급증하면서 직류 솔루션의 중요성이 높아지고 있다. 랙당 전력 소비가 최대 1메가와트(MW)에 달할 것으로 예상되는 가운데, 전력 변환 절차를 줄여 효율을 높이는 직류 배전이 주목받고 있다. 국제에너지기구(IEA)에 따르면 글로벌 데이터센터 전력 소비는 2024년 약 415테라와트시(TWh)에서 2030년 약 945TWh로 2배 이상 증가할 것으로 예상된다.

LS일렉트릭은 북미 배전 시장 진입의 필수 요건인 UL 인증을 확보했다. 12년 전부터 배전반과 중저압 전력기기 UL 인증을 취득해온 결과 현재까지 약 300건의 인증을 보유하고 있다. 천안 사업장에 'DC 팩토리'를 구축해 1MW급 전력 공급을 처리할 수 있는 직류 배전 라인을 실증함으로써 글로벌 고객 대응 기반을 마련했다.

구자균 LS일렉트릭 회장은 "미래 전력 경쟁력은 얼마나 효율적으로 전기를 쓰느냐에 달려 있다"며 "직류는 전력 손실을 획기적으로 개선할 수 있어 전력 시장의 판을 바꾸는 게임체인저가 될 것"이라고 강조한 바 있다.

kji01@newspim.com