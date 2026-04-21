'대전 노루벌 정원' 중투심 통과…중부권 최초 국가정원 목표

AI 핵심 요약beta
- 대전시가 21일 노루벌 지방정원 조성사업 중앙투자심사 통과 발표했다.
- 서구 흑석동 88만㎡에 1324억 원 투입해 산림형 자연생태정원 건립한다.
- 2027년 토지보상 시작, 2032년 국가정원 등록 목표로 추진한다.
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[대전=뉴스핌] 김수진 기자 = '대전 노루벌 지방(국가)정원 조성사업'이 속도를 내게 됐다.
대전시는 노루벌 정원 조성사업이 행정안전부 2026년 제1차 중앙투자심사를 통과했다고 21일 밝혔다.
'대전형 정원'을 표방하는 노루벌 정원 조성사업은 대전 서구 흑석동 일원에 총사업비 1324억 원을 투입해 88만㎡ 부지에 9개 주제정원과 정원문화센터 등을 건립하는 사업으로, 전국 최초의 산림형 자연생태정원으로 추진된다.
이번 사업의 경제적 파급효과는 생산유발 1089억 원, 부가가치유발 472억 원, 취업유발 780명에 이를 것으로 추산된다.
대전시는 올해까지 개발제한구역 관리계획 수립 등 남은 행정절차를 마무리하고, 2027년 토지보상을 시작으로 사업을 본격 추진할 계획이다. 이후 2029년 지방정원을 개원해 3년간 운영을 거쳐 2032년에 중부권 최초 국가정원 등록을 목표로 하고 있다.
대전시 관계자는 "노루벌 지방정원은 대전의 녹색 전환을 상징하는 핵심 사업"이라며 "중앙투자심사 통과로 사업 동력을 확보한 만큼, 대전만의 정체성을 담은 세계적 수준의 정원을 조성하겠다"라고 말했다.
nn0416@newspim.com