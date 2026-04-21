서울 인접 '현대 테라타워 구리갈매' 분양

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[서울=뉴스핌] 조한웅 기자 = 최근 지식산업센터는 기업 수요가 유지되는 지역을 중심으로 관심이 이어지고 있다. 수도권에서는 서울 접근성이 양호한 지역이 주요 검토 대상으로 꼽히며, 구리갈매지구 역시 이러한 조건을 갖춘 지역으로 언급된다.

[이미지=현대 테라타워 구리갈매]

구리갈매지구는 서울과 인접해 주요 업무지역으로의 이동이 비교적 수월한 입지다. 지하철 연장과 도로망 확충 등 교통 인프라 개선이 예정되거나 진행되면서 기업의 업무 효율성과 물류 접근성 측면에서 일정 수준의 수요가 형성되고 있다.

지식산업센터는 「산업집적활성화 및 공장설립에 관한 법률」에 따른 업무시설로 분류된다. 주택과 달리 일부 대출 규제 적용 방식이 다르며, 실입주 의무가 없는 구조다. 이에 따라 기업 또는 투자 목적의 수요가 혼재하는 특징이 있다.

구리갈매지구 일대는 서울과의 접근성과 상대적으로 낮은 비용 구조를 바탕으로 기업 이전 수요가 발생하고 있으며, 일부 단지는 공실률이 낮은 수준을 유지하는 것으로 알려져 있다.

현재 해당 지역에서는 '현대 테라타워 구리갈매'가 공급 및 입주를 진행 중이다. 해당 단지는 지하 2층부터 지상 10층 규모로 조성된 지식산업센터로, 업무형, 라이브오피스형, 드라이브인형 등 다양한 공간 구성을 포함하고 있다.

교통 여건으로는 별내선 연장을 통해 별내역에서 잠실까지 이동 시간이 단축된 점이 있다. 또한 경춘선 별내역과 갈매역 이용이 가능하며, 인접 지역과의 연결성도 확보된 상태다. 도로망은 갈매IC, 퇴계원IC 등을 통해 고속도로 진출입이 가능하다.

시설 구성은 제조형 기업을 고려한 드라이브인 시스템과 층고 설계가 일부 적용됐으며, 업무시설과 함께 회의실, 세미나실 등 기본적인 지원 공간이 포함돼 있다. 단지 내 휴게공간과 일부 커뮤니티 시설도 조성돼 있다.

분양 조건은 기업의 자금 운영 방식에 따라 임대와 비교 검토가 가능하며, 개별 기업 상황에 따라 비용 구조가 달라질 수 있다.

해당 단지는 현재 입주가 진행 중이며, 세부 사항은 현장 분양홍보관을 통해 확인할 수 있다.

whitss@newspim.com