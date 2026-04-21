시흥시 '대한민국 축제 엑스포' 2관왕 달성…"콘텐츠·캐릭터 우수성 인정"

"축제 콘텐츠 부문 최우수상과 마스코트 콘테스트 우수상 동시 석권"

[시흥=뉴스핌] 박승봉 기자 = 경기 시흥시가 지난 17일부터 19일까지 사흘간 경기도 수원컨벤션센터에서 열린 '제6회 대한민국 축제 엑스포'에서 콘텐츠 부문 최우수상과 마스코트 콘테스트 우수상을 동시 석권하며 2관왕을 달성했다고 21일 밝혔다.

제6회 대한민국 축제 엑스포에서 최우수상 수상. [사진=시흥시]

이번 엑스포에서 시흥시는 시 대표 축제인 '시흥갯골축제'를 중심으로 다채로운 체험을 제공하는 홍보관을 운영해 방문객들의 큰 호응을 얻었다.

특히, 시흥갯골생태공원에서 직접 생산된 갯골 소금을 활용해 관람객이 직접 소금밭 일꾼(염부)이 돼보는 '체험형 포토 공간'과 시흥시의 관광지를 대상으로 '색칠놀이 체험 공간'을 운영하며 오감 만족 콘텐츠를 제공했다. 또한, 현장 배경을 시흥갯골축제장으로 바꿔준 인공지능(AI) 포토 부스를 운영하는 한편, 관람객의 발길을 사로잡는 현장 이벤트와 '고향사랑기부제' 홍보를 연계해 시흥시의 매력을 전국적으로 알렸다는 평가를 받으며 콘텐츠 부문 최우수상의 영예를 안았다.

마스코트 콘테스트 부문에서는 시흥시 대표 캐릭터인 '해로'와 '토로'가 출전해 우수상을 거머쥐었다. 해로ㆍ토로는 특유의 귀여운 외모와 장기자랑을 뽐내며 심사위원과 관람객들의 마음을 사로잡았다.

시는 이번 수상을 계기로 하반기에 예정된 대규모 축제 준비에 더 박차를 가한다. 오는 7월 3일부터 4일까지 해양레저 중심지인 거북섬 일대에서 '제2회 시흥 써머비트 페스티벌'을 개최해 무더위를 날려버릴 신나는 음악과 다양한 프로그램을 통해 관광객들에게 잊지 못할 여름밤을 선사한다.

이어 9월 18일부터 20일까지 시흥갯골생태공원 일원에서 '제21회 시흥갯골축제'를 연다. 시흥갯골축제는 국내 유일의 내만갯골을 품은 갯골생태공원의 환경적 특성을 살려 갯골이라는 자연에서 쉬고 배우고 즐기는 다양한 생태ㆍ예술프로그램을 선보이며, 일반 시민은 물론 외지 관광객들로부터 인기를 끌고 있다.

시흥갯골축제 홍보관 운영 현장. [사진=시흥시]

문화체육관광부가 선정한 '2026~2027년 문화관광축제'로 지정되며 축제 경쟁력을 인정받은 바 있어, 올해도 자연과 사람이 어우러지는 대표 생태축제로 기대를 모으고 있다.

김태우 문화체육관광국장은 "이번 엑스포 2관왕은 시흥시 축제 콘텐츠와 캐릭터의 경쟁력을 전국적으로 인정받은 결과"라며 "앞으로 열릴 축제에서도 방문객들에게 높은 만족도를 제공할 수 있도록 준비에 최선을 다하겠다"라고 말했다.

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