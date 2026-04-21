위메이드-비댁스, 스테이블코인 결제 표준 모델 구축

AI 핵심 요약beta
- 위메이드와 비댁스가 21일 스테이블코인 결제 표준 모델 수립을 위해 업무협약을 체결했다.
- 스테이블넷과 법인용 수탁 지갑을 연동해 원화 스테이블코인 결제 모델을 공동 개발한다.
- 준비금 관리와 PoC 유즈케이스 발굴, 컨소시엄 구성을 통해 국내 생태계를 확장한다.
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[서울=뉴스핌] 송은정 기자 = 위메이드와 비댁스가 스테이블코인 결제 사업의 국내 표준 모델 수립을 위해 업무협약을 체결했다.
양사는 21일 스테이블코인 결제 모델 공동 개발 및 사업 협력을 위한 협약을 맺었다. 위메이드의 원화 스테이블코인 전용 메인넷 '스테이블넷'과 비댁스의 '법인용 수탁 지갑'을 연동할 계획이다.
스테이블넷은 별도 가스 토큰 없이 원화 스테이블코인으로 거래 수수료를 지불할 수 있다. 고객확인(KYC)과 자금세탁방지(AML) 등 금융 규제 솔루션을 인프라에 직접 탑재했으며, 이체 내역 등 금융 정보를 보호하면서 규제 기관의 감시 요구에 대응하도록 설계됐다.
비댁스는 가상자산사업자(VASP) 자격과 정보보호관리체계인증(ISMS), 글로벌 보안 인증(SOC 1 Type2) 및 자산 보험을 갖춘 수탁 환경을 제공한다. 기관급 자산 데이터 분석과 머니마켓펀드(MMF) 토큰 연계도 지원할 예정이다.
양사는 준비금 관리 모델과 수탁자산 단기 운용 구조를 공동 설계하고, 금융기관 대상의 기술검증(PoC) 유즈케이스 발굴과 스테이블코인 컨소시엄 구성에 나선다. 신규 사업 발굴 시 서로를 우선적 파트너로 삼아 국내 생태계 확장을 주도할 방침이다.
위메이드는 지난 1월 30일 스테이블넷의 테스트넷을 공개했으며, 누구나 홈페이지에서 테스트 토큰을 받아 체험할 수 있다.
yuniya@newspim.com