경기도, 혁신 기후테크 기업 44곳 선정...본격 자금·판로 지원

AI 핵심 요약beta
- 경기도가 21일 12.4대 1의 경쟁률을 뚫은 기후테크 기업 44곳을 선정해 자금과 판로 지원에 나섰다.
- 스타트업 34곳에는 기업당 평균 4천만 원의 사업화 자금을 지급하고 투자유치 연계 등 맞춤형 성장 프로그램을 제공한다.
- 유망 기후테크 10곳은 연간 1천만 원을 3년간 지원받으며 해외 전시회 참가 등 판로 확대를 지원받는다.
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
"기후테크는 탄소중립 실현을 위한 핵심 열쇠이자 새로운 성장 동력"
[수원=뉴스핌] 박승봉 기자 = 경기도는 12.4 대 1의 치열한 경쟁률을 뚫은 혁신 기후테크 기업 44곳을 발굴해 본격적인 자금과 판로 지원에 나선다고 21일 밝혔다.
도에 따르면 기후위기 극복을 넘어 관련 산업을 도의 새로운 경제 성장 동력으로 삼고 초기 자본 부족으로 죽음의 계곡(데스밸리)을 겪는 혁신 기업들을 직접 끌어올리겠다는 구상이다.
이번에 선정된 대상은 창업 7년 이내의 '기후테크 스타트업' 34곳과 3년 이상 관련 산업을 영위한 도내 우수 중소·중견기업인 '유망 기후테크' 10곳이다. 특히 올해 기후테크 스타트업 육성 공모에는 총 420곳이 몰려 역대 최고 수준의 경쟁(12.4 대 1)을 기록했다. 도는 서류와 발표 심사를 거쳐 기술의 혁신성과 탄소저감 효과, 사업화 가능성을 엄격하게 검증했다.
그 결과 음식물 폐기물을 활용해 바이오 항공유(SAF) 원료를 생산하는 '그린다', 재활용 플라스틱 소재로 가벼운 선박 선체를 만드는 '㈜에코마린' 등 독보적인 기술을 가진 기업들이 최종 명단에 이름을 올렸다.
치열한 경쟁을 뚫고 선정된 34개 스타트업에는 시제품 제작과 마케팅에 쓸 수 있는 사업화 자금이 기업당 평균 4천만 원씩 지급된다. 도는 단순히 자금을 쥐여주는 데 그치지 않고 사업 모델 고도화, 전문 투자사 연계 투자유치 설명회, 대기업 및 중견기업과의 개방형 혁신 등 맞춤형 성장 가속 프로그램을 제공해 초기 기업이 겪는 시장 진입의 벽을 확실히 허문다는 계획이다.
이와 함께 도내 기후 산업의 중추 역할을 할 유망 기후테크 기업 10곳도 새롭게 지정했다. 이들에게는 경기도지사 명의의 지정서가 수여돼 기후경제 선도 기업으로서의 공신력을 확보하게 된다. 지정 기업은 연간 1000만 원의 사업화 자금을 3년간 지원받으며 해외 전시회 참가와 공공기관 기술마켓 진입 등 판로 확대를 위한 밀착 지원을 받는다.
도는 이번 선정을 통해 발굴된 우수 기술들이 세계 시장으로 뻗어나갈 수 있도록 지원하면서 2026년까지 기후테크 스타트업 100곳을 육성하겠다는 목표를 속도감 있게 달성할 방침이다. 아울러 향후 개최될 '기후테크 컨퍼런스'에서 선정 기업들의 성과를 공유하고 국내외 투자자와의 만남을 주선하는 등 실질적인 비즈니스 기회 창출에도 적극 나설 예정이다.
변상기 경기도 기후환경정책과장은 "기후테크는 탄소중립 실현을 위한 핵심 열쇠이자 새로운 성장 동력"이라며 "선정된 기업들이 혁신적인 기술력을 바탕으로 시장을 선도하고 글로벌 유니콘 기업으로 도약할 수 있도록 체계적이고 다각적인 지원을 아끼지 않겠다"고 말했다.
1141world@newspim.com