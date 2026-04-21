'악마는 프라다를 입는다2', OST·카메오까지…레이디 가가 특별 출연

AI 핵심 요약beta
- 레이디 가가가 29일 개봉 '악마는 프라다를 입는다 2'에 특별 출연한다.
- 그는 OST 'Runway'로 참여하며 배우로 깜짝 등장한다.
- 메릴 스트립 등 원작 배우들이 20년 만에 재회해 기대를 모은다.
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[서울=뉴스핌] 양진영 기자 = 오는 29일 전 세계 최초 극장 개봉하는 영화 '악마는 프라다를 입는다 2'가 세계적인 팝 아이콘 레이디 가가의 특별 출연 소식을 알리며 전 세계 영화 팬들의 기대감을 한층 끌어올리고 있다.
빌보드가 선정한 21세기를 대표하는 팝스타 10인에 선정되며, 음악과 패션을 넘어 시대를 대표하는 아이콘으로 자리매김한 세계적인 팝스타 레이디 가가가 영화 '악마는 프라다를 입는다 2'에 특별 출연한다. 레이디 가가는 뮤지션으로서 이번 작품의 OST에 참여해 도시적인 분위기를 한층 끌어올리며 화제를 모았다. 메인 예고편에 삽입된 'Runway'는 레이디 가가와 래퍼 도이치가 함께한 오리지널 곡으로, 공개와 동시에 큰 관심을 불러모았다.
여기에 뮤지션을 넘어 배우로서 영화에 깜짝 등장한다는 소식까지 더해지면서 국내외 팬들의 기대가 더욱 높아지고 있다. 레이디 가가는 '스타 이즈 본' '하우스 오브 구찌'로 각각 아카데미, 골든 글로브 여우주연상 후보에 오르며 배우로서의 역량을 입증해왔다. 그의 오랜만의 스크린 복귀에 이목이 집중되는 동시에 '악마는 프라다를 입는다 2'에서 어떤 방식으로 강렬한 인상을 남길지 귀추가 주목된다.
'악마는 프라다를 입는다 2'는 전설적인 패션 매거진 '런웨이'의 편집장 '미란다'와 20년 만에 기획 에디터로 돌아온 '앤디'가 럭셔리 브랜드의 임원이 된 '에밀리'와 재회하고, 완전히 달라진 미디어 환경 속에서 다시 한 번 패션계의 주도권을 잡기 위해 모든 커리어를 거는 이야기다. 메릴 스트립과 앤 해서웨이를 비롯해 에밀리 블런트, 스탠리 투치까지 전작의 흥행을 이끌었던 주역들이 20년 만에 다시 뭉쳤다. 데이비드 프랭클 감독이 다시 메가폰을 잡았고, 엘린 브로쉬 멕켄나가 각본을, 카렌 로젠펠트가 제작을 맡는 등 원작의 핵심 제작진이 총출동했다.
세대를 대표하는 패션의 아이콘과 시대를 상징하는 팝 아이콘의 만남으로 기대를 모으는 '악마는 프라다를 입는다 2'는 오는 29일 전 세계 최초 개봉한다.
jyyang@newspim.com