부산시 '2026 부산국제원자력산업전' 22일 개막…19개국 130개 기업 참여

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연구개발 성과 전시 특별관 운영

중소기업 정보 및 기술 소개 지원

[부산=뉴스핌] 남동현 기자 = 부산시와 한국원자력산업협회가 세계 원전 기술과 시장 동향을 한자리에서 선보이는 자리를 마련했다.

부산시와 한국원자력산업협회는 22일부터 24일까지 사흘간 벡스코 제1전시장 1홀에서 '2026 부산국제원자력산업전'을 개최한다고 21일 밝혔다. 이번 행사는 양 기관이 공동 주최하고 벡스코가 주관하는 국내 최대 규모 원자력산업 전문 전시회다.

부산시와 한국원자력산업협회이 22일부터 24일까지 사흘간 벡스코 제1전시장 1홀에서 2026 부산국제원자력산업전을 개최한다. 사진은 부산시청 전경[사진=뉴스핌DB] 2026.04.20

올해 전시회에는 19개국 130개 기업이 참가해 420개 부스를 운영한다. 한국수력원자력, 한전KPS, 한국전력기술, 두산에너빌리티 등 국내 주요 공기업과 대기업을 비롯해 미국 웨스팅하우스, 프랑스 오라노·프라마톰, 캐나다 앳킨스리알리스 등 글로벌 원전 기업이 참여해 국제적 위상을 높였다.

전시장에는 부산시 공동관과 해외바이어 통합관, 초격차 스타트업관, 원자력 연구개발 성과전시관 등 특별관이 조성된다. 부산시 공동관에는 부산시와 부산테크노파크, 한국생산기술연구원, 한국기계연구원 등 4개 기관과 지역 기업 8개사가 참여해 지원사업과 기술을 소개한다.

해외바이어 통합관은 중소기업 대상 시장 정보와 벤더 등록 절차를 안내하고, 스타트업관은 유망 기업의 기술과 제품을 전시한다. 연구개발 성과관에서는 한국수력원자력 등 13개 산학 기관의 연구 성과를 선보인다.

부대행사도 마련됐다. 동반성장사업설명회에는 한수원과 한전KPS, 한국전력기술, 한전원자력연료, 한국원자력산업협회가 참여해 공급자 등록과 해외 인증 지원 등을 설명한다.

전력·원자력 기자재 구매상담회에서는 발전 공기업과 중소기업 간 1대1 상담을 통해 판로 확대를 지원한다. 해외 바이어 초청 수출상담회에는 16개국 51개사가 참여해 국내 기업과의 상담을 진행한다. 체코 두코바니 원전 사업설명회도 함께 열린다.

행사 기간 '인공지능(AI) 시대를 여는 원자력'을 주제로 한국원자력연차대회와 제25차 태평양연안국 원자력회의가 동시 개최된다. 태평양연안국 원자력회의는 2012년 이후 14년 만에 국내에서 열려 국제 협력 논의의 장이 될 전망이다. 시민 참여형 행사인 '에너지 골든벨'도 열려 원자력 이해도 제고를 유도한다.

박형준 시장은 "이번 전시회를 통해 소형모듈원자로(SMR) 등 최신 기술과 산업 흐름을 공유하고 기업의 국내외 시장 진출 기회를 확대할 것"이라며 "원자력산업 육성 기반을 지속적으로 강화하겠다"고 말했다.

ndh4000@newspim.com