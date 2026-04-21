[오늘의 정치일정] 4월 21일(화)

AI 핵심 요약beta
- 대통령이 20일 인도-베트남 순방을 시작했다.
- 외교부 장관이 인도·베트남 출장하며 국무회의를 열었다.
- 정청래 민주당 대표가 경남 통영 욕지도 민생현장을 방문했다.
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
<청와대>
-대통령
인도-베트남 순방
<외교부>
-장관
인도·베트남 출장
-1차관
10:00 국무회의
-2차관
중국 출장(제29차 한중 경제공동위)
<통일부>
-장관
10:00 국무회의
18:00 하나센터 종사자 소통 강화 워크숍 만찬 (연천 한반도통일미래센터)
-차관
통상업무
<국방부>
-장관
10:00 국무회의
-차관
11:00 청렴국방 민관협의회
<국가보훈부>
-장관
12:30 보훈단체장 간담회 (공군회관)
18:30 이하전지사 유해영접식 (인천공항 T2)
-차관
통상업무
<더불어민주당>
-정청래 당대표
13:30 <국민 곁으로! 현장 속으로!> 경남 통영시 욕지도 고구마 재배 민생현장 체험 / 경남 통영시 욕지면 동항리 442-4
15:40 도서민 생활여건 개선을 위한 주민 간담회 / 욕지면 탑마트 앞 공원(경남 통영시 욕지면 욕지일주로 101-3)
16:50 <국민 곁으로! 현장 속으로!> 경남 통영시 욕지도 양식장 현장 방문 / 해뜨는바다펜션 앞 양식장 (경남 통영시 욕지면 욕지일주로 221)
-한병도 원내대표
09:30 원내대책회의 / 국회 본관 원내대표회의실
<국민의힘>
-장동혁 당 대표
10:10 한국노총 서울지역본부 방문(한국노총 서울지역본부 3층 회의실 / 서울 영등포구 국회대로44길 10)
14:00 A(all)부터 Z(zero)까지 교통혁명! 모두가 부담 없는 이동권 복지 공약 발표(국회 본관 228호)
-송언석 원내대표
09:00 원내대책회의(국회 본관 245호)
14:00 농협 자율성 수호를 위한 농민 결의대회(여의도공원 앞 여의대로)
-정점식 정책위의장
09:00 원내대책회의(국회 본관 245호)
10:10 한국노총 서울지역본부 방문(한국노총 서울지역본부 3층 회의실 / 서울 영등포구 국회대로44길 10)
14:00 A(all)부터 Z(zero)까지 교통혁명! 모두가 부담 없는 이동권 복지 공약 발표(국회 본관 228호)
-정희용 사무총장
09:00 원내대책회의(국회 본관 245호)
<개혁신당>
-이준석 당대표
이혜숙 개혁신당 관악구청장 후보 출근길 인사 지원 유세 / 신림역 4번출구 방향 개찰구 앞
글로벌SAF 시장과 한국산업의 전략적 기회 세미나 / 주한영국대사관 (서울시 중구 세종대로19길 24)
-천하람 원내대표
07:30 YTN-R 장성철의 뉴스명당
08:35 광주KBS-R 출발 무등의 아침 전화인터뷰
18:20 여수MBC 라디오전망대 전화인터뷰
-이주영 정책위의장
통상업무
<조국혁신당>
-조국 당대표
10:10 안중시장 장날 인사
11:30 평택서부노인복지관 어르신 인사
15:00 평택시 상공회의소 회장 및 본부장단 면담
19:00 박시영 TV 출연
-서왕진 원내대표
9:30 의원총회 / 국회 본관 224호