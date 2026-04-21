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현대엔지니어링 '일감 절벽'…모기업 현대건설 반등에 부담주나

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  • 현대건설이 21일 현대엔지니어링의 주택·인프라 부문 신규 수주 중단으로 인한 리스크 부상을 우려했다.
  • 현대엔지니어링은 지난해 5월부터 수주를 중단해 건축·주택 수주액이 7조8633억원에서 4조9338억원으로 감소했다.
  • 해외 플랜트와 에너지 사업으로 일감 공백을 메우려 하나 경쟁 심화와 불확실성으로 내년부터 실적 부진이 우려된다.

!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.

주택·인프라 수주 중단에 미래 일감 급감
해외 플랜트도 리스크…성장축 '불확실'
모기업 연결 손익 직격 가능성 확대

[서울=뉴스핌] 조수민 기자 = 현대건설이 도시정비와 해외 인프라, 원전 등 핵심 사업에서 성과를 확대하는 가운데, 현대엔지니어링 관련 리스크가 잠재 변수로 부상하고 있다.

현대엔지니어링은 주택 및 인프라 부문 신규 수주를 사실상 중단하며 중장기 일감 기반이 약화된 상태다. 여기에 이를 대체할 뚜렷한 성장 동력도 아직 가시화되지 않으면서, 계열 전반의 실적 안정성에 부담 요인으로 작용할 가능성이 제기된다.

현대건설·현대엔지니어링 실적 [그래픽=김아랑 미술기자]

21일 업계에 따르면 향후 현대엔지니어링의 반등 여부와 방식에 따라 현대건설 실적이 영향을 받을 것으로 전망된다. 현대건설은 현대엔지니어링 지분 38.6%를 보유한 최대주주다. 현대건설이 실질지배력을 지니고 있어 현대엔지니어링 실적이 현대건설 연결 실적에 합산된다. 현대건설은 현대엔지니어링 외에도 현대도시개발, 현대스틸산업 등을 종속기업으로 두고 있다. 그러나 이들 기업의 외형이 작아, 종속기업 중에서는 현대엔지니어링이 연결 실적에 미치는 비중이 압도적이다.

지난해 연간 실적에서 현대건설은 '현대엔지니어링 리스크'를 털어냈다는 평가를 받았다. 앞서 2024년 현대엔지니어링은 인도네시아 발릭파판 프로젝트에서 1조원 이상 적자를 냈다. 당시 현대건설 단일 기업의 영업손실은 2155억원에 불과했으나, 현대엔지니어링의 영향으로 총 1조2634억원의 영업손실을 기록했다. 이후 지난해 현대엔지니어링은 영업이익 2778억원(연결)을 기록하며 흑자전환했다. 원가율을 통제하는 동시에 기존 수주 물량의 공사를 진행하면서다. 현대엔지니어링으로부터 인식할 적자가 줄어든 현대건설도 영업이익(연결) 6530억원의 양호한 성적을 냈다.

그러나 다시 현대건설의 '현대엔지니어링 리스크'가 커지고 있다. 현대엔지니어링이 지난해 5월부터 주택·인프라 부문 신규 수주를 중단하면서다. 지난해 초 세종고속도로 붕괴사고 등 중대재해가 잇따르자 현대엔지니어링은 수주 확대보다 안전 관리에 집중하겠다는 방침을 세웠다. 이에 건축·주택 부문 수주액은 2024년 7조8633억원에서 지난해 4조9338억원으로 줄었다. 같은기간 플랜트·인프라 부문 수주액도 2조8900억원에서 8206억원으로 축소됐다. 미래 일감이 크게 줄어든 것이다.

국내 주택·인프라 부문 공백을 대체할 사업으로는 해외 플랜트가 꼽힌다. 그러나 해외 플랜트로 전사적 역량을 결집하는 것에도 제약이 따른다. 지난해 현대엔지니어링은 폴란드 시행사 GA 폴리올레핀스, 말레이시아 발전사 에드라 에너지로부터 본드콜(건설사가 공사 계약을 위반하거나 공기를 지키지 못할 때, 발주처가 금융기관에 계약이행보증금을 청구하는 것)을 당했다. 앞서 2024년 인도네시아 프로젝트를 통해 겪은 해외 플랜트사업의 불확실성에 대한 트라우마도 상존한다. 최근 이란 전쟁으로 중동 발주처들이 신규 투자보다 안보에 재정을 투입하고 있다는 점도 고려해야 한다. 

현대엔지니어링은 '에너지 솔루션 기업'으로 도약하겠다는 비전을 내세운다. 인공지능(AI) 이용량 증가로 원자력, LNG, 태양광, 수소 등 에너지 사업이 각광받는다는 것을 고려한 판단으로 풀이된다. 다만 경쟁력은 미지수다. 소형모듈원자로(SMR) 관련 국내 선도기업으로 꼽히는 현대건설과 비교하면, 아직 글로벌 에너지 시장에서의 현대엔지니어링의 경쟁력은 확인되지 않았다. 삼성물산, DL이앤씨, GS건설 등 대형건설사들이 시장에 적극적으로 뛰어들면서 경쟁이 심화됐다는 점도 변수다.

결국 최근 3년간 50% 이상 매출을 견인해온 주택 사업의 공백을 만회할 핵심 사업 축이 없는 셈이다. 업계에서는 이런 상황으로 현대건설의 '현대엔지니어링 리스크'가 불거질 수 있다고 바라본다. 올해까지는 현대엔지니어링이 앞서 수주했던 프로젝트들로부터 매출이 인식될 전망이다. 그러나 내년부터는 현대엔지니어링의 일감 공백이 가시화될 것으로 추측된다. 현대엔지니어링의 실적이 부진하다면 이를 현대건설이 연결 손익으로 인식하게 된다. 다시 현대건설의 기업가치가 저평가될 수 있다. 

만약 현대엔지니어링의 회복이 이뤄지더라도, 그 방식에 따라 현대건설에 부정적 영향이 생길 수 있기도 하다. 그룹 내 계열 발주 물량(캡티브)이 현대엔지니어링으로 쏠리게 되는 경우다. 현대엔지니어링은 정의선 현대자동차그룹 회장이 11.7%, 정몽구 명예회장이 4.7%의 지분을 직접 보유하고 있다. 향후 오너 일가의 승계 재원 확보 수단으로 활용될 것이라는 시각이 많다. 그만큼 그룹 차원의 기업가치 제고 필요성이 제기된다. 현대건설과 현대엔지니어링이 동일 캡티브 물량을 두고 경쟁하는 경우가 존재한다. 그룹에서 현대엔지니어링의 회복을 지원하는 방향으로 방침을 세운다면 현대건설의 수주 기회에는 제약이 생긴다.

현대엔지니어링이 '에너지'로 위기를 극복하겠다는 방침을 세운 것도 현대건설에는 복합적이다. 현대건설은 '에너지 전환 리더'를 선언하며 에너지 사업에 공들이고 있다. SMR, 해상풍력·태양광, 수소·암모니아, AI 데이터센터 등 사업에서 성과를 내겠다는 포부다. 현대엔지니어링과 타깃 시장이 유사하다. 현대건설의 입장에서는 종속기업 실적 개선을 통한 연결 기준 성과 관리가 필요하나, 그룹 내 경쟁 환경 속에서 개별 수익성을 입증해야 하는 과제 역시 중요하다.

현대건설 관계자는 "에너지 혁신 기업으로의 전환을 선언한 이래 지난해 사상 최대 수주고를 기록하며 지속성장의 토대를 마련했다"며 "올해는 성장 가시화에 집중함으로써 에너지 사업 성과 창출, 국내 주택사업 경쟁력 기반 해외진출, 체질 개선을 통한 수익성 제고에 나설 방침"이라고 설명했다. 그러면서 "미래 성장이 예상되는 시장과 상품군을 중심으로 사업 포트폴리오를 전환하는 한편, 신뢰 기반의 안정적 수주에 집중하는 동시에 선진사와의 협업을 늘려 사업 리스크 관리 역량을 고도화하고자 한다"고 했다.

현대엔지니어링 관계자는 "에너지 전환 시대에 발맞춰 기술 기반 에너지 밸류체인 핵심 역할자를 목표로 사업 영역 확대해 나갈 예정"이라며 "원자력, LNG 액화 플랜트, 태양광 시장 등 에너지 사업을 확대하고 미래 경쟁력 강화를 위해 SMR, 수소, 탄소 저감 및 활용 등 주요사업에서 원천기술을 확보할 것"이라고 말했다. 이어 "데이터센터를 포함한 첨단 산업건축 수주 다각화, 전기차 충전 인프라 구축을 통해 새로운 성장동력을 육성해 나갈 계획"이라고 덧붙였다.

blue99@newspim.com

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애플 팀 쿡 시대 막 내린다 [뉴욕=뉴스핌] 김민정 특파원 = 애플이 21일(현지시간) 존 터너스 하드웨어 엔지니어링 수석 부사장을 팀 쿡의 후임 최고경영자(CEO)로 선임한다고 발표했다. 애플은 이날 터너스 수석 부사장이 오는 9월 1일부로 CEO로서 임기를 시작한다고 밝혔다. 쿡 CEO는 이사회 의장으로 자리를 옮긴다. 이번 인사는 쿡 CEO가 스티브 잡스 사망 직전인 2011년 CEO직을 이어받은 이후 14년 만의 첫 수장 교체다. 터너스는 애플의 여덟 번째 CEO가 된다. 애플은 성명에서 "쿡은 터너스와 원활한 인수인계를 위해 여름까지 CEO 역할을 계속 수행할 것"이라고 밝혔다. 비상임 이사회 의장인 아서 레빈슨은 같은 날 선임 독립이사로 역할이 바뀐다. 쿡 CEO는 성명에서 "애플 CEO로 일한 것은 내 인생 최고의 특권이었다"며 "애플을 온 마음을 다해 사랑한다"고 했다. 그러면서 "고객의 삶을 풍요롭게 하고 세계 최고의 제품과 서비스를 만들기 위해 한결같이 헌신해온 독창적이고 혁신적이며 창의적인, 그리고 깊은 배려심을 가진 팀원들과 함께할 기회를 가졌던 것에 진심으로 감사하다"고 밝혔다. CNBC에 따르면 애플의 시가총액은 쿡 재임 기간 약 24배나 급증해 이날 종가 기준 4조 달러를 기록했다. 같은 기간 매출은 4배나 증가했다. 쿡 CEO는 애플워치와 에어팟, 비전 프로 등 웨어러블 기기 사업을 이끌었다.  터너스는 쿡보다 하드웨어 전문가로, 펜실베이니아대학교 기계공학과를 졸업한 지 4년 만에 애플에 입사해 인생의 절반가량을 애플에서 보냈다. 아이폰과 아이패드, 맥, 애플워치, 에어팟, 비전 프로 등 애플의 핵심 하드웨어 엔지니어링팀 전반을 총괄해왔다. 뉴욕타임스(NYT)와 블룸버그가 그를 차기 CEO 유력 후보로 조명한 바 있을 정도로 업계에서는 이번 애플의 결정을 예고된 인사로 받아들이고 있다. 전문가들은 터너스 신임 CEO가 풀어야 할 과제가 만만치 않다고 지적한다. 지정학적 긴장과 도널드 트럼프 미국 행정부의 관세 정책으로 공급망이 갈수록 복잡해지고 있으며, 인공지능(AI) 칩 수요 급증에 따른 메모리 부족 문제도 지속하고 있다. 애플의 주가는 CEO 교체 발표 이후 정규장 마감 후 시간 외 거래에서 약세를 보이고 있다. 미국 동부 시간 오후 5시 10분 애플은 전장보다 0.96% 내린 270.44달러를 기록했다.  존 터너스 애플 차기 최고경영자(CEO).[사진=로이터 뉴스핌] 2026.04.21 mj72284@newspim.com   mj72284@newspim.com 2026-04-21 06:10
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日, 호주에 모가미급 11척 수출 [서울=뉴스핌] 오동룡 군사방산전문기자 = 일본 정부와 미쓰비시중공업이 호주 해군 차세대 범용호위함(SEA 3000) 사업의 최종 사업자로 공식 확정되면서, 모가미급 개량형 11척을 공급하는 대형 계약을 따냈다. 총사업비는 옵션을 포함해 최대 150억달러(약 20조원) 규모로 추산된다. 일본의 이번 수주는 2014년 '방위장비이전 3원칙' 도입 이후 일본이 성사시킨 최대 완성 무기 수출이란 점이 의미를 가진다. 호주 ABC방송과 로이터·AFP 등 주요 외신도 이번 계약을 "2차대전 이후 일본 방산 수출사에서 가장 상징적인 대형 함정 수출 사례"로 소개하며, "일본이 전통적인 '무기 수출 금기국' 이미지를 벗어나 새로운 위상을 구축하고 있다고" 전했다. ◆모가미급, 4800톤급 스텔스 다목적 호위함 = 호주가 선택한 플랫폼은 일본 해상자위대가 운용 중인 만재 4800톤급 모가미급(FFM) 개량형으로, 평시 해상교통로 경계·감시 임무뿐 아니라 대잠·대공·대수상·기뢰전까지 통합 수행하도록 설계된 다목적 호위함이다. 레이더 반사면적을 줄인 스텔스 선체 형상과 통합 마스트, 최신 통합전투체계를 적용해 중형급임에도 고밀도 임무 수행이 가능한 것이 특징이다. 특히 함내 각종 장비·시스템의 자동화 수준을 대폭 끌어올려 승조원 규모를 약 90명 수준으로 줄인 점이 운용유지비 절감과 인력 운용 효율 측면에서 높은 평가를 받았다. 독일 MEKO(다목적용 모듈 조합형 전투함) 계열과의 경쟁에서 호주가 일본안을 택한 결정적 요인으로 지목된다. 호주 해군 차세대 범용호위함(SEA 3000) 사업에서 최종 사업자로 선정된 일본 미쓰비시중공업의 모가미급 개량형 호위함 조감도. 최대 150억달러(약 20조원) 규모, 11척 일괄 수출 계약으로 2차대전 이후 일본 방산사(史) 최대 함정 수출 사례로 평가된다. [사진 출처=미쓰비시중공업] 2026.04.21 gomsi@newspim.com ◆잠수함·초계기 수출 좌절 뒤에 얻은 첫 성과 = 일본은 2014년 '무기수출 3원칙'을 대체하는 '방위장비이전 3원칙'을 도입하며 동맹·우방국에 대한 무기 수출 길을 열었다. 하지만 실제로는 오랫동안 의미 있는 완성무기 수출 실적을 만들지 못했다는 평가를 받아왔다. 대표적으로 2010년대 중반 호주 차세대 재래식 잠수함 사업에서 소류급 수출형을 앞세워 약 44조원 규모 수주전에 나섰지만, 기술이전 범위와 산업협력 조건 등에서 불리하게 작용해 프랑스에 사업을 내준 바 있다. 영국을 상대로 한 P-1 해상초계기 수출 시도 역시 비용 문제와 정치·전략적 고려가 겹치며 최종 선정에 실패하면서, "규제는 풀었지만 수출 경험과 레퍼런스 부족으로 번번이 고배를 마셨다"는 자성론을 낳았다. 이번 호주 모가미급 호위함 수출은 이런 잇단 좌절 끝에 얻어낸 첫 대형 완성무기 수출 사례라는 점에서, 일본 방산 수출 전략이 본격적인 '실적 단계'로 넘어가는 분기점으로 받아들여지고 있다. ◆범정부 수출 사령탑 추진 = 일본 정부는 이번 수주를 계기로 외무성·방위성·경제 관련 부처 국장급 인사가 참여하는 범정부 무기 수출 컨트롤타워 신설을 추진하며, 제도·조직 차원의 체질 개선에 나서고 있다. 핵심은 '방위장비이전 3원칙' 운용지침 가운데 살상력이 높은 무기 수출을 5개 유형으로만 제한해 온 구조를 재검토해, 예외 인정 범위를 과감히 넓히거나 사실상 폐지하는 쪽으로 방향을 잡는 데 있다. 지금까지는 각 건별로 "수출 가능한 품목을 찾아 예외를 허용하는 방식"이었다면, 앞으로는 처음부터 수출을 염두에 두고 법·제도와 정부 조직을 다시 설계하는 방식으로 패러다임을 바꾸겠다는 것이다. 이를 통해 일본은 호주형 모가미급을 포괄적 모델로 삼아 인도·태평양 역내 제3국으로 수출을 확장하는 구상까지 모색하고 있다는 관측이 제기된다. ◆'무기 수출 대국' 노리는 일본… K-방산과 정면 경쟁 구도 = 모가미급 11척 수출 계약은 일본이 '전쟁 가능한 국가' 논쟁을 넘어, 방위산업을 본격적인 수출·성장 산업으로 삼겠다는 의지를 대외적으로 드러낸 신호탄이라는 지적이다. 일본은 이번 사례를 발판으로 호주·영국·인도 등 인도·태평양 파트너 국가에 대한 함정·미사일·센서 체계 수출을 확대하고, 자국 조선·방산업계의 생산 기반을 유지·확대하는 선순환을 노리고 있다. 반면, 한국은 리튬이온 배터리 탑재 재래식 잠수함과 전차·자주포 패키지 계약을 앞세워 중동·동유럽·동남아 시장에서 이미 공격적인 수출 실적을 축적해 왔다. 그 결과로 양국은 글로벌 해양·지상 방산 시장에서 정면으로 부딪치는 '창과 방패의 경쟁 구도'로 빠르게 재편되고 있다. 일본이 호주에서 전후 최대 호위함 딜을 따냈다면, 한국은 폴란드 등에서 초대형 패키지 계약을 기반으로 연간 방산 수출 200억~300억달러를 노리는 상황이다. 인도·태평양과 중동을 축으로 한 '한일 방산 수출대전'이 본격 점화된 것으로 보인다. gomsi@newspim.com 2026-04-21 00:48

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  • Lockheed Martin Corp. Industrials
    우크라이나 안보 지원 강화 기대감으로 방산 수요 증가 직접적. 미·러 긴장 완화 불확실성 속에서도 방위산업 매출 안정성 강화 예상됨.

부정 영향 종목

  • Caterpillar Inc. Industrials
    우크라이나 전쟁 장기화 시 건설 및 중장비 수요 불확실성 직접적. 글로벌 인프라 투자 지연으로 매출 성장 둔화 가능성 있음.
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