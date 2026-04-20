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[인도증시] 미·이란 휴전 기한 만료 앞두고 관망, 소폭 상승...실적 호조에 은행株 ↑

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AI 핵심 요약

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  • 20일 인도 증시가 0.1% 미만 상승하며 보합권에 머물렀다.
  • 미국-이란 휴전 종료와 유가 급등으로 관망세가 짙어졌다.
  • 금융주가 실적 호조에 강세를 보이며 상승했다.

!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.

센섹스30(SENSEX30) 78,520.30(+0.034%, +26.76)
니프티50(NIFTY50) 24,364.85(+0.046%, +11.30)

[방콕=뉴스핌] 홍우리 특파원 = 20일 인도 증시는 0.1% 미만 상승하며 보합권에 머물렀다. 미국과 이란 간 갈등에 대한 불확실성이 지속되는 가운데 국제 유가가 급등한 것이 인도 증시의 상승 폭을 제한했다.

센섹스30 지수는 0.03% 오른 7만 8520.30포인트, 니프티50 지수는 0.05% 상승한 2만 4364.85포인트로 거래를 마쳤다. 양대 지수 모두 3월 6일 이후 최고 종가를 기록한 것이라고 로이터 통신은 전했다.

미국과 이란 간의 2주간 휴전이 미 동부시간 21일 종료될 예정으로, 양측의 추가 협상에 대한 관심이 고조되면서 관망세가 짙어졌다. 양측은 휴전 기간 동안 파키스탄 이슬라마바드에서 평화 협상을 진행해 왔으나, 아직 뚜렷한 합의점을 찾지 못한 상태다.

도널드 트럼프 미국 대통령은 전날 SNS를 통해 미국 협상 대표단이 파키스탄으로 향했다며, 협상단이 20일 저녁 파키스탄 이슬라마바드에 도착해 2차 평화 협상을 가질 것이라고 밝혔다. 그러나 해당 소식이 전해진 지 불과 몇 시간 뒤, 트럼프 대통령은 미 해군 구축함이 오만만 해역에서 이란 화물선 '투스카호'를 나포했다고 전했다.

이란은 미국의 휴전 합의 위반 등을 주장하며 추가 협상을 거부한다는 입장을 밝힘과 동시에 자국 선박 나포에 대한 보복으로 드론을 동원해 미 군함을 보복 타격했다고 주장했다.

거짓 인베스트먼트의 리서치 책임자인 비노드 나이르는 "이번 주 휴전 기한이 만료될 예정인 가운데, 시장 참여자들은 향후 상황 전개를 주시하며 신중한 태도를 보이고 있다"고 지적했다.

나이르는 "유가가 급등했지만 100달러 선을 밑돌았음에도 불구하고 루피화가 약세를 보이면서 인플레이션 압력에 대한 우려가 여전하다"며 "이러한 역풍 속에 투자자들은 (2025/26 회계연도, 2025년 4월~2026년 3월) 4분기 실적 발표 시즌에 상당한 비중을 두고 있다. 이로 인해 전력, 자본재, 내구소비재 등 장기적인 성장 잠재력으로 주목받는 성장 지향적인 업종에 대한 선별적인 매수세가 나타나고 있다"고 분석했다.

금융 섹터가 상승했다. 직전 주말 동안 여러 기관의 실적 발표에 투자자들이 반응한 결과다. ICICI 은행은 예상치를 상회한 4분기 실적을 보고하면서 0.6% 상승했고, 인도 스테이트 뱅크 오브 인디아(SBI)도 실적 개선 전망에 힘입어 2.3% 올랐다.

[그래픽=구글 캡처] 인도 증시 니프티50 지수 20일 추이

hongwoori84@newspim.com

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"미 해군, 이란 화물선 타격 후 억류" [뉴욕=뉴스핌] 김민정 특파원 = 도널드 트럼프 미국 대통령은 19일(현지시간) 미 해군이 걸프 오만만에서 이란 국적 화물선 '투스카(TOUSKA)'를 공격 후 억류했다고 밝혔다. 트럼프 대통령은 이날 자신의 소셜미디어 트루스 소셜에 "오늘, '투스카'라는 이름의 이란 국적 화물선이 우리의 해상 봉쇄를 뚫으려 시도했고, 그들에게 좋지 않게 끝났다"며 이 같은 소식을 전했다. 트럼프 대통령에 따르면 투스카는 길이 약 274m(900피트), 중량은 항공모함에 버금가는 대형 화물선이다. 이날 미국의 해상 봉쇄선을 돌파하려다 미 해군 유도미사일 구축함 USS 스프루언스함에 의해 저지됐다. 트럼프 대통령은 "미 해군 유도미사일 구축함 USS 스프루언스함이 오만만에서 투스카를 차단하고 정선하라는 공정한 경고를 보냈다"면서 "이란 선원들이 말을 듣기를 거부하자, 우리 해군 함정은 엔진룸에 구멍을 뚫어 그들을 즉시 멈춰 세웠다"고 설명했다. 그러면서 "지금 현재 미 해병대가 해당 선박을 억류하고 있다"고 했다. 트럼프 대통령은 투스카가 과거 불법 활동 이력으로 미 재무부 제재 대상에 올라 있는 선박이라며 "선박을 완전히 확보했으며 현재 화물을 조사 중"이라고 덧붙였다. 이번 선박 억류 발표는 이란이 미·이란 2차 협상을 전격 거부한 직후 나왔다. 앞서 트럼프 대통령은 미국 협상 대표단이 오는 20일 저녁 파키스탄 이슬라마바드에 도착할 예정이라고 밝혔지만 이란 국영매체는 이란 측이 미국의 과도한 요구를 이유로 2차 협상을 거부했다고 전했다. 도널드 트럼프 미국 대튱령.[사진=로이터 뉴스핌] 2026.04.20 mj72284@newspim.com mj72284@newspim.com 2026-04-20 04:46
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국회에 '특별감찰관' 임명 절차 요청 [서울=뉴스핌] 박찬제 기자 = 이재명 대통령이 19일 국회에 특별감찰관 임명 절차를 개시해 줄 것을 요청했다. 강훈식 대통령비서실장은 이날 춘추관에서 브리핑을 갖고 "이 대통령은 공직 기강을 확립하고 국정 운영의 투명성을 제고하기 위해 국회가 특별감찰관 임명 절차를 개시해 줄 것을 다시 한 번 요청했다"고 밝혔다. [성남=뉴스핌] 정일구 기자 = 5박 6일간의 일정으로 인도와 베트남을 국빈 방문하는 이재명 대통령과 김혜경 여사가 19일 오전 경기 성남시 서울공항에서 공군 1호기에 탑승하기 위해 이동하고 있다. 2026.04.19 mironj19@newspim.com 강 실장은 "이 대통령은 지난해 7월 취임 30일 기자회견에서 대통령 선거 공약이었던 특별감찰관 임명 추진에 대한 입장을 밝힌 바 있고, 저 역시 작년 12월 국회에 특별감찰관 후보 추천을 요청했었다"며 "특별감찰관은 그 존재만으로도 대통령과 정부에 대한 신뢰, 국민의 신뢰를 높이는 역할을 할 수 있다"고 설명했다. 그러면서 강 실장은 "이 대통령은 모든 권력은 제도적 감시를 받아야 한다는 민주주의와 국민주권의 원칙 아래 특별 감찰관 임명이 반드시 필요하다고 생각하고 있다"며 "특별감찰관 임명을 위해서는 특별감찰관 법상 먼저 국회의 서면 추천이 필요하다. 대통령이 확고한 의지를 표명한 만큼 국회가 조속히 관련 절차를 개시해 달라"고 밝혔다. 특별감찰관 제도는 대통령의 배우자와 4촌 이내 친족, 대통령 비서실 수석비서관 이상의 공무원을 감찰하는 기관이다. 국회가 15년 이상의 판사·검사 또는 변호사 경력자 중 3명을 특별감찰관 후보자로 추천하면 대통령이 이 가운데 1명을 임명하도록 규정한다. 지난 2014년 처음 도입됐으나 2016년부터 10년 동안 빈 자리로 남아 있다. 2016년 박근혜 정부 당시 이석수 특별감찰관 이후 문재인·윤석열 정부에서 임명하지 않으며 공석을 유지 중이다. pcjay@newspim.com 2026-04-19 15:30

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    우크라이나 안보 지원 강화 기대감으로 방산 수요 증가 직접적. 미·러 긴장 완화 불확실성 속에서도 방위산업 매출 안정성 강화 예상됨.

부정 영향 종목

  • Caterpillar Inc. Industrials
    우크라이나 전쟁 장기화 시 건설 및 중장비 수요 불확실성 직접적. 글로벌 인프라 투자 지연으로 매출 성장 둔화 가능성 있음.
이 내용에 포함된 데이터와 의견은 뉴스핌 AI가 분석한 결과입니다. 정보 제공 목적으로만 작성되었으며, 특정 종목 매매를 권유하지 않습니다. 투자 판단 및 결과에 대한 책임은 투자자 본인에게 있습니다. 주식 투자는 원금 손실 가능성이 있으므로, 투자 전 충분한 조사와 전문가 상담을 권장합니다.
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