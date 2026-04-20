HD건설기계, 포르투갈에 G2엔진 264대 공급

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유럽 배기가스 규제 강화에 따른 발전기 교체 수요 대응

[서울=뉴스핌] 김연순 기자 = HD건설기계가 포르투갈의 발전기 제조사 그루펠과 발전기용 'G2 엔진' 264대 공급 계약을 체결했다고 20일 밝혔다.

G2 엔진은 1.8L, 2.4L, 3.4L급으로 유럽 배기가스 규제 'Stage V'를 충족한다. 고압 연료 분사 시스템과 연비 개선 기술을 적용했으며 내구성과 유지보수 편의성을 강화했다.

이번 계약은 유럽 내 이동형 발전기 수요 증가와 배기가스 규제 강화에 따른 노후 장비 교체 수요에 대응한 것이다. 소형 엔진이 들어가는 유럽 발전기 시장 규모는 연간 10만5000대 수준으로 추산된다.

HD건설기계 G2 엔진 [사진=HD건설기계]

HD건설기계는 현재 유럽 시장에서 G2 엔진을 연간 2000대 이상 판매하고 있으며, 지난 10년간 50만대 이상을 북미와 유럽에 공급했다.

회사는 이번 공급을 계기로 5L급 DX05, 7.5L급 DX08 등 중형 엔진 추가 공급을 추진하며 산업용 엔진 시장 판매처를 확대할 계획이다. 유럽 발전용 엔진 매출을 현재 약 400억원에서 2030년 약 670억원으로 늘리고, 전체 발전용 엔진 매출도 2025년 3700억원에서 2030년 약 7700억원까지 성장시킨다는 목표다.

y2kid@newspim.com