유은혜 "학생 의견 정책으로 연결...학생 중심 경기교육 구현"

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20일 초록우산 학생 대표단과 '정책 제안서 전달식' 가져

유은혜 "입시 중심 교육 탈피... 토론·문제해결형 교육 전환"

[수원=뉴스핌] 김가현 기자 = 유은혜 경기도교육감 예비후보가 선거권은 없지만 교육 현장의 실질적인 주인인 학생들의 목소리를 경청하며 '학생 중심 경기교육'을 향한 행보에 박차를 가했다.

유은혜 예비후보가 학생들의 목소리를 경청하며 '학생 중심 경기교육'을 향한 행보에 박차를 가했다. [사진=유은혜 경기도교육감 예비후보 선거캠프]

유 예비후보는 20일 자신의 선거사무소에서 초록우산 어린이재단 활동가 및 학생 대표단과 만나 '아동 정책 제안서 전달식'을 개최했다. 이번 행사는 학생들이 학교 현장에서 직접 느낀 문제점과 개선 방안을 교육 정책에 반영하기 위해 마련됐다.

이날 학생 대표단은 '아이가 행복한 교육환경'을 목표로 ▲미래형 학교 시설 재구조화 ▲놀이 및 휴식 시간 보장 ▲입시 중심 교육과정 개선 ▲아동 참여 보장 정책 운영 ▲디지털 기반 교육 환경 조성 등 8개 분야에서 총 19가지의 정책을 제안했다.

학생들은 유 예비후보에게 "우리는 학교의 주인이자 정책의 당사자"라며, 현장의 목소리가 구호에 그치지 않고 실질적인 변화로 이어지기를 강력히 요청했다.

유 예비후보는 학생들의 제안에 대해 구체적인 실행 의지를 보였다. 특히 학교 시설 개선 요구에 대해 "교육부 장관 시절 추진했던 '그린스마트스쿨' 사업을 통해 하드웨어는 물론 교육과정 운영에 최적화된 교실 구조 변경을 경험했다"며 "낡고 안전하지 않은 학교 건물을 최우선적으로 개선하겠다"고 답했다.

또한 시험 및 입시 위주 교육에 대해서는 "대학 입시가 학교 교육의 중심이 된 현 상황에 무거운 책임을 느낀다"며 "앞으로의 평가는 경쟁이 아닌 성장을 위한 진단이 되어야 하며, AI 디지털 시대에 발맞춰 토론과 프로젝트 중심의 문제해결 교육으로 패러다임을 전환하겠다"고 강조했다.

유 예비후보는 학생들이 정책 결정 과정에 실질적으로 참여할 수 있는 통로를 만들겠다고 약속했다. 그는 "청소년 의회와 참여위원회 등의 제도를 내실화해 학생들의 의견이 실제 정책으로 연결되는 구조를 반드시 구축하겠다"고 밝혔다.

"토론과 프로젝트 중심의 문제해결 교육으로 패러다임을 전환하겠다"고 강조했다. [사진=유은혜 경기도교육감 예비후보 선거캠프]

끝으로 유 예비후보는 "학생을 정책의 대상이 아닌 주체로 세우는 것이 경기교육 혁신의 시작"이라며 "누구도 뒤쳐지지 않는 출발선을 학생들과 함께 만들어가겠다"고 덧붙였다.

beignn@newspim.com