박완수 경남지사 "4050 세대 복지 정책 상대적 소외…제도 개선"

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경남형 세대 복지의 핵심정책 구현

K패스 형평성 문제 등 중앙정부 건의



[창원=뉴스핌] 남경문 기자 = 박완수 경남지사는 20일 "도민이 체감할 수 있는 복지 사각지대 해소와 제도 개선에 행정 역량을 집중할 것"이라고 말했다.

박 지사는 이날 도청에서 열린 실국본부장회의에서 "가족 부양과 경제적 책임을 동시에 지고 있는 4050 세대가 복지 정책에서 상대적으로 소외돼 있다"며 이같이 밝혔다.

박완수 경남지사(가운데)가 20일 도청에서 실국본부장회의를 주재하고 있다.[사진=경남도] 2026.04.20

도는 조세·부양 부담이 큰 4050세대를 주요 정책 대상으로 포함하고 민생 직결 제도 개선에 나선다.

박 지사는 관련 통계를 언급하며 "절반 이상이 질환과 돌봄 부담을 겪고 있다"며 "더 이상 복지 외면 세대로 둬선 안 된다"고 강조했다.

이에 따라 ▲4050 맞춤형 건강검진 지원 ▲문화생활 복지 바우처 도입 등을 긴급 검토하도록 지시했다. 도는 도민연금에 이어 삶의 질을 높이는 경남형 세대 복지의 핵심 정책으로 구체화할 방침이다.

정부의 K-패스 환급 확대와 관련해서는 요금 체계 형평성 문제를 제기했다. 박 지사는 "일부 구간에서 청년 요금이 청소년보다 낮아질 수 있다"며 중앙부처에 개선을 요구하고, 제도 보완 전까지 도 차원의 대응책 마련을 주문했다.

개헌 논의에 지방분권이 빠진 점도 짚었다. 박 지사는 "39년 만의 개헌에 시도지사들의 오랜 과제가 반영되지 않았다"며 중앙 정치권에 지방분권 명시를 강력히 요구하라고 지시했다.

이란 전쟁 등 외부 변수로 의료용 소모품과 농자재 가격이 급등한 상황에 대해서는 수급 점검과 시장 교란 차단을 강조했다. 그는 "현장 상황을 면밀히 확인하고 사재기 등 불공정 행위를 막아 도민 부담을 줄여야 한다"고 말했다.

완도 냉동창고 화재를 계기로 소방 안전 강화도 주문했다. 도내 약 5000명 소방공무원을 대상으로 ▲AI 기반 위험 예측·대응 기술 도입 ▲현장 지휘 시스템 고도화 예산 투입을 추진해 대응 역량을 높이겠다는 계획이다.

news2349@newspim.com