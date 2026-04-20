KB국민은행, 원자력발전소 지역 소상공인에 300억원 금융지원

!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.

한국수력원자력과 공동출연해 우대보증서 지원

'KB 소호 컨설팅', 'KB 찾아가는 브랜치' 등 포용금융

[서울=뉴스핌] 정광연 기자 = KB국민은행(은행장 이환주)은 20일 신용보증재단중앙회 및 한국수력원자력(이하 '한수원')과 '소상공인 희망채움기금 금융지원 업무협약'을 체결했다고 밝혔다.

이번 업무협약은 국내 5개 원자력발전소(고리,새울,한빛,한울,월성) 주변 지역에 대한 포용금융 강화를 위해 마련됐다.

20일 서울 중구 한수원 방사선보건원에서 열린 업무협약식에 참여한 (왼쪽부터) 홍성범 신용보증재단중앙회 상임이사, 박천중 한수원 상생협력처장, 김현욱 KB국민은행 기업고객그룹 부행장이 기념촬영을 하고 있다. [사진=KB국민은행]

이번 협약에 따라 한수원과 KB국민은행이 신용보증재단중앙회에 공동 출연한 총 25억원을 바탕으로 지역신용보증재단이 300억원 규모의 협약보증서를 발급하게 된다.

지원대상은 주사업장이 원전 인근 지역인 경주, 울진, 기장, 울주, 영광, 고창에 소재하는 소기업 및 소상공인이다.

대상 기업은 지역신용보증재단의 심사를 거쳐 기업별 최대 5000만원 한도 이내에서 95%의 보증비율과 금리 우대는 물론 한수원의 지원으로 보증료 전액 면제 혜택이 포함된 우대보증서가 발급된다.

이외에도 별도 신청 소상공인을 대상으로 'KB 소호 컨설팅'을 통한 비금융서비스도 제공한다.

금융소외지역 소상공인을 위한 상권분석, 경영상담, 금융상담이 이뤄질 예정이며, 금융접근성이 비교적 낮은 지역인 영광과 고창에는 이동점포인 'KB 찾아가는 브랜치'를 운영해 맞춤형 금융상담과 편의성을 제공할 계획이다.

peterbreak22@newspim.com