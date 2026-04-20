무안군, 보통교부세 인센티브 167억 확보…전년 대비 100억 증가

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세출·세입 성과 반영

[무안=뉴스핌] 조은정 기자 = 전남 무안군이 행정안전부 평가에서 세출 효율화와 세입 확충 성과를 인정받아 올해 보통교부세 인센티브 167억 원을 확보했다.

20일 무안군에 따르면 지방교부세법에 따른 행정안전부의 자체노력 반영 평가에서 세출 효율화 108억 원, 세입 확충 59억 원 등 총 167억 원의 인센티브를 받았다.

무안군청 전경. [사진=무안군]

이는 지난해 확보액 67억 원보다 약 100억 원 증가한 규모로 2년 연속 인센티브 확보 성과다.

세출 효율화 분야에서는 인건비 건전 운영 19억 원, 지방의회 경비 절감 1억 원, 업무추진비 절감 1억 원, 행사·축제성 경비 절감 40억 원, 지방보조금 절감 47억 원 등이 반영됐다.

세입 확충 분야에서는 지방세 징수율 제고 18억 원, 지방세 체납액 축소 27억 원, 경상세외수입 확충 2억 원, 세외수입 체납액 축소 13억 원 등의 실적이 평가됐다.

보통교부세는 지방자치단체 간 재정 격차를 완화하고 안정적인 행정서비스 제공을 지원하는 핵심 재원이다. 정부는 지자체의 재정 건전성 노력에 따라 인센티브와 패널티를 반영하고 있다.

무안군은 앞으로도 세출 구조 개선과 세입 기반 확충을 통해 재정 건전성을 강화하고 지속적인 인센티브 확보에 나설 방침이다.

ej7648@newspim.com