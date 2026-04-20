[프로배구] OK저축, FA 리베로 김도훈·미들블로커 박창성과 계약

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[서울=뉴스핌] 박상욱 기자 = 프로배구 OK저축은행이 외부 FA 영입과 내부 집안단속을 통해 차기 시즌 전력 보강에 박차를 가했다.

OK저축은행은 20일 "FA 리베로 김도훈과 보수 총액 2억 5000만원(연봉 2억원, 옵션 5000만원)에 계약했다"고 밝혔다. 아울러 핵심 미들블로커 박창성과도 보수 총액 5억 5000만원(연봉 5억원, 옵션 5000만원)에 재계약을 체결했다.

새 유니폼을 입게 된 김도훈은 2025-2026시즌 KB손해보험에서 주전 리베로로 활약하며 리시브 효율 37.18%(5위), 세트당 디그 1.971개(5위)를 기록한 수비의 핵이다. OK저축은행은 김도훈의 합류로 기존 베테랑 리베로진의 수비 안정감을 높이는 동시에 향후 세대교체까지 대비하는 효과를 노린다.

[서울=뉴스핌] 박상욱 기자 = OK저축은행 유니폼을 입은 리베로 김도훈. [사진=OK저축은행] 2026.04.20 psoq1337@newspim.com

'원클럽맨'으로 남게 된 박창성은 OK저축은행의 현재와 미래를 상징하는 카드다. 2024-2025시즌부터 주전 자리를 꿰찬 박창성은 지난 시즌 득점 249점과 속공 성공률 58.85%로 커리어 하이를 달성했다. 국가대표로도 성장 중인 그는 큰 신장을 활용한 블로킹과 날카로운 플로터 서브를 앞세워 팀 중앙을 든든하게 지킬 전망이다.

신영철 감독은 "김도훈은 팀에 새로운 에너지를 불어넣을 젊은 자원"이라며 기대감을 드러냈고 박창성에 대해서는 "팀의 현재이자 미래를 책임질 핵심 선수"라며 신뢰를 보냈다.

김도훈은 "가치를 인정해준 구단에 감사하며 봄 배구 그 이상을 위해 힘을 보태겠다"고 각오를 다졌다. 재계약에 성공한 박창성 역시 "팀의 중심에서 우승을 향해 최선을 다하겠다"고 소감을 밝혔다.

psoq1337@newspim.com