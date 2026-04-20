평택시, 도시개발사업 정보공개 강화…누리집에 전용 게시판 신설

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[평택=뉴스핌] 이성훈 기자 = 경기 평택시가 관내 도시개발사업의 시민 이해도를 높이고 행정 투명성을 강화하기 위해 시청 누리집에 '도시개발사업 게시판'을 신설하고 21일부터 사업지구별 소식지를 정기 게시한다.

전용게시판은 공공 및 민간 도시개발사업이 장기간 추진되면서 사업 추진현황과 공정률 등 정보 공유 부족에 대한 민원과 문의가 지속적으로 제기되어 왔기 때문이다.

평택시청 청사[사진=평택시]

이에 시는 시민이 사업 진행 상황을 쉽게 확인할 수 있도록 정보공개 체계를 전면 개선했다.

신설 게시판은 공공·택지·민간 도시개발사업으로 구분 운영되며, 사업지구별 최신 고시자료와 관련 도면을 제공한다.

또한 각 사업의 추진현황과 공정률 등을 담은 사업지구별 소식지를 정기 게재해 시민이 한눈에 상황을 파악할 수 있도록 했다.

시 관계자는 "도시개발사업은 장기간 추진되는 만큼 정확한 정보 제공이 무엇보다 중요하다"며 "이번 누리집 개편이 시민 알권리를 보장하고 불필요한 민원과 오해를 줄이는 계기가 될 것"이라고 밝혔다.

시는 앞으로도 관련 정보를 지속 현행화해 시민 소통을 강화한다는 계획이다.

krg0404@newspim.com