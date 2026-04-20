시민대책위 "평택호 태양광 사업 공모 취소하라…공공자산 파괴"

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[평택=뉴스핌] 이성훈 기자 = 경기 평택호 태양광 설치 반대 범시민대책위원회가 20일 한국농어촌공사 평택지사 앞에서 한국농어촌공사가 공모중인 평택호 수상 태양광 사업 공모 취소를 촉구했다.

이날 대책위는 입장문을 통해 "평택호는 시민 모두가 누려야 할 문화·생태·관광 특별 자산"이라며 "한국농어촌공사가 시민 동의와 환경·지역경제 영향 검증 없이 사업을 강행하는 것은 무책임하다"고 비판했다.

[평택=뉴스핌] 이성훈 기자 =대책위가 한국농어촌공사 평택지사 앞에서 평택호 태양광 사업 공모 즉각 취소를 요구하며 입장문을 발표하고 있다.2026.04.20 krg0404@newspim.com

특히 한국농어촌공사가 과거 "시민 반대 시 사업 불가"라고 밝힌 바 있음에도 평택시, 시의회, 시민의 만장일치 반대에도 공모를 진행 중이라고 지적했다.

대책위는 이어 "수상 태양광 사업이 평택호의 환경·관광·정서적 가치에 미치는 영향이 크다"며 "단순 재생에너지 논리로 정당화할 수 없다"고 강조했다.

또한 "법적 최소 기준만 충족한 채 대기업에 사업권을 넘기려는 방식은 공공사업의 책임성에 심각한 문제를 초래한다"고 비판했다.

이어 대책위는 "현재 범시민대책위원회를 구성하고 집회 등 강력한 투쟁을 전개 중에 있다"며 "태양광 설치 저지 그날까지 멈추지 않겠다"고 밝혔다.

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