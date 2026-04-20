서울북부보훈청, '4.19혁명국민문화제 2026' 개최

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[서울=뉴스핌] 이형섭 기자 = '4·19혁명국민문화제 2026'이 지난 18일 강북구청 일원에서 펼쳐졌다.

20일 서울북부보훈지청에 따르면 이번 문화제는 강북구와 4·19민주혁명회, 4·19혁명희생자유족회, 4·19혁명공로자회가 공동 주최하고 4·19혁명국민문화제위원회가 주관하는 대표적인 보훈문화행사로 올해 14회를 맞았다.

문화제 부스를 찾은 시민들.[사진=서울북부보훈지청] 2026.04.20 onemoregive@newspim.com

국가보훈부는 후원기관으로 참여해 행사의 의미를 더했으며 이번 문화제는 공연과 전시, 체험 프로그램 등을 통해 남녀노소가 4·19혁명의 정신을 쉽고 친근하게 접할 수 있도록 마련됐다.

이에 앞선 지난 18일에는 '역사를 기억하는 보보 화원'을 운영하며 행사 분위기를 더했다. '보보 화원'은 보훈을 상징하는 캐릭터와 4월의 봄을 상징하는 꽃인 진달래를 주제로 한 체험 부스로 시민들이 일상에서 4·19혁명과 보훈의 가치를 쉽게 느낄 수 있도록 디자인됐다.

주요 프로그램으로는 '보보 꽃바구니 퀴즈'와 '모루 진달래 만들기'가 있었으며 가족 단위 및 청소년 방문객들에게 큰 호응을 얻었다. 직접 만든 진달래는 기념품으로 가져갈 수 있어 이목을 끌었다.

화사한 화원 콘셉트로 마련된 부스는 행사장 내에서 따뜻하고 편안한 휴식처로 기능하며 보훈이라는 주제를 시민들이 부담 없이 접할 수 있도록 해 눈길을 끌었다.

이희정 지청장은 "4·19혁명은 민주주의를 지켜낸 국민들의 용기 있는 선택이었다"며 "앞으로도 국민들이 일상 속에서 보훈의 가치를 느낄 수 있도록 다양한 참여형 프로그램을 지속적으로 추진해 나가겠다"고 강조했다.

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