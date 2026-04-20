울산시, 전기건설기계 보급사업 추진…미세먼지 저감

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전기굴착기 2대·지게차 10대 지원

친환경 장비 전환 대기환경 개선

[울산=뉴스핌] 박성진 기자 = 울산시가 건설현장 배출가스 저감을 위해 전기굴착기와 전기지게차 보급 확대에 나선다.

시는 '2026년 무공해 건설기계 보급사업'을 추진한다고 20일 밝혔다. 이번 사업은 건설기계에서 발생하는 미세먼지와 질소산화물 등 대기오염 물질을 줄이고, 친환경 장비 전환을 유도하기 위한 것이다.

울산시가 쾌적한 대기환경 조성을 위해 20일부터 2026년 무공해 건설기계 보급사업을 추진한다. 사진은 울산시청 전경[사진=뉴스핌DB] 2019.12.19

올해 보급 물량은 총 12대로 전기굴착기 2대, 전기지게차 10대다. 보조금은 전기굴착기 최대 2000만 원, 전기지게차 최대 880만 원이 각각 지원된다.

시는 국비와 시비를 각각 7000만 원씩 확보해 총 1억4000만 원 규모의 사업비를 마련했으며 기존 전기굴착기 중심에서 전기지게차까지 지원 대상을 확대했다.

지원 대상은 건설기계관리법에 따라 등록된 장비 중 기후에너지환경부가 선정한 제작·수입사의 기종이다. 신청 자격은 접수일 기준 60일 이상 울산시에 주소를 둔 시민 또는 지역 내 사업장을 둔 법인·기업이다.

신청은 구매자가 제작·수입사와 계약을 체결한 뒤, 해당 업체가 무공해차 통합누리집을 통해 접수하는 방식으로 진행된다.

시는 건설기계 분야의 전동화 필요성을 강조했다. 시 관계자는 "건설기계는 배출 오염물질 비중이 높은 분야로 친환경 전환이 시급하다"며 "쾌적한 대기환경 조성을 위해 적극적인 참여를 바란다"고 말했다.

시는 지난 2022년부터 2025년까지 전기굴착기 11대에 총 2억2300만 원의 보조금을 지원하는 등 친환경 건설기계 보급을 지속 확대하고 있다.

psj9449@newspim.com