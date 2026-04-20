'K-뷰티' 수출 31억달러 돌파…재경부 "성장 기반 강화 지원"

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1분기 역대 최대 실적 기록

중동 위기 속 원료 수급 점검

[세종=뉴스핌] 김기랑 기자 = 올해 1분기 화장품 수출이 31억달러를 기록하며 역대 최대 실적을 경신했다. 글로벌 공급망 불안이 이어지는 상황에서도 K-뷰티 산업이 '수출 효자' 품목으로서 입지를 유지하고 있다는 평가다.

재정경제부는 20일 민경설 혁신성장실장이 충북 음성 소재 화장품 제조기업 '코스메카코리아'를 방문해 현장 애로를 점검하고 공급망 대응 방안을 논의했다고 밝혔다.

이번 방문은 '초혁신경제 프로젝트' 일환으로 K-뷰티 분야 정책 추진 상황을 점검하고, 중동 전쟁 장기화에 따른 원료와 용기 부자재 수급 상황을 직접 확인하기 위해 마련됐다.

정부세종청사 재정경제부 전경[사진=뉴스핌DB]

식품의약품안전처 통계에 따르면 화장품 수출은 1분기 기준으로 2024년 23억달러에서 2025년 26억달러, 2026년 31억달러로 증가하며 꾸준한 성장세를 이어가고 있다. 특히 올해 1분기에는 전년 동기 대비 19% 늘며 역대 최고치를 기록했다.

이날 현장에서는 글로벌 공급망 불안에 따른 원료 확보 어려움과 물류비 상승 등이 주요 애로로 제기됐다. 정부는 이에 대응해 나프타 등 핵심 원료를 위기 품목으로 관리하고, 중동 외 지역으로 수입선을 다변화하는 한편 우회 항로 이용 시 발생하는 물류비 지원을 검토할 계획임을 밝혔다.

이와 함께 ▲국내 수출거점 조성 ▲피부·고부가가치 소재 연구개발(R&D) ▲할랄시장 인증 지원 ▲뷰티테크 생태계 조성 ▲인공지능(AI) 기반 제조 공정 고도화 등 산업 경쟁력 강화 정책도 병행한다.

민 실장은 "글로벌 불확실성 속에서도 K-뷰티가 역대급 실적을 낸 것은 우리 기업들의 끊임없는 혁신 덕분"이라며 "정부도 현장의 작은 목소리에도 귀 기울여 원료 수급부터 수출까지 전 과정에서 차질이 없도록 든든한 버팀목이 되겠다"고 강조했다.

rang@newspim.com