서울 강서 '이안 강서', 10년 민간임대 후 분양전환 방식으로 공급

[서울=뉴스핌] 오경진 기자 = 서울 강서구 공항동 일원에 들어서는 민간임대 아파트 '이안 강서'가 지난 3월 홍보관을 개관하고 공급을 진행 중이다. 해당 단지는 10년 동안 거주한 후 분양 전환 여부를 결정할 수 있는 장기일반민간임대주택으로 공급되며, 청약통장 유무와 관계없이 신청이 가능한 점이 특징이다.

[사진=이안 강서 투시도]

'이안 강서'의 주거 방식은 임대차 계약 시점에 확정된 분양가를 기준으로 향후 우선 분양권을 부여받는 구조다. 이를 통해 임차인은 10년의 임대 의무 기간이 종료된 후 입주 시점에 정해진 가격으로 소유권을 이전받을 수 있어, 시장 가격 변동에 따른 리스크를 조정할 수 있도록 기획됐다. 또한 임대 기간 중에는 취득세, 재산세, 종합부동산세 등 주택 소유에 따른 세금 부담이 발생하지 않으며, 무주택 자격이 유지된다는 점이 제도적 특징으로 꼽힌다.

입지 여건으로는 서울 지하철 5호선과 9호선을 이용할 수 있는 더블 역세권에 위치해 여의도, 광화문, 강남 등 주요 업무지구로의 이동이 용이하다. 특히 마곡지구와 인접해 있어 관련 산업단지 배후 수요를 고려한 직주근접 설계를 반영했다. 주변에는 기존 강서구의 생활 편의시설과 교육 인프라가 형성되어 있어 입주와 동시에 일상적인 정주 여건 활용이 가능하다.

부동산 업계 관계자는 "최근 주택 매수 부담이 커지면서 거주 안정성과 향후 내 집 마련의 기회를 동시에 고려하는 수요층을 중심으로 민간임대 주택에 대한 정보 확인이 이뤄지고 있다"며 "확정 분양가 도입을 통해 자금 계획의 불확실성을 낮추는 데 중점을 둔 사례"라고 설명했다. '이안 강서' 홍보관은 서울 강서구 일원에 마련되어 있으며, 현재 방문객을 대상으로 입주 조건 및 분양 전환 절차에 관한 상세 상담을 진행하고 있다.

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