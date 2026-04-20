국정원, 나토 주관 '락드쉴즈' 사이버 방어훈련 참가

!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.

나토 '사이버방어센터' 주관

헝가리와 국가연합팀 구성

경호처·군·경찰 170명 선발

[서울=뉴스핌] 이영종 통일북한전문기자 = 국가정보원이 대통령경호처와 군경의 전문요원 170명을 선발해 세계 최대규모의 사이버 방어훈련인 '락드쉴즈(Locked Shields) 2026'에 참가한다.

국정원은 20일 보도자료를 통해 이날부터 닷새 간 열릴 이번 훈련에 대한 구체적인 참가 계획을 밝혔다.

서울 내곡동 국가정보원 본부 청사와 원훈석 [뉴스핌 자료사진]

락드쉴즈는 나토 사이버방위센터 39개 회원국 간 사이버 위기대응 협력체계 강화를 위해 2010년부터 매년 개최하고 있는데, 한국은 2022년 아시아 최초로 나토 사이버방위센터 정회원국에 가입한 바 있다.

국정원은 "나토 사이버방위센터 회원국간 사이버 방어 능력을 공동으로 강화한다는 훈련 방침에 따라 올해 헝가리와 국가 연합팀을 구성했다"고 강조했다.

헝가리의 'APEX 2025' 참석을 계기로 국정원은 한-헝가리 연합팀 구성을 논의했으며, 수개월 간 준비과정을 거쳐 임무분장 등 원활한 훈련 진행여건을 미리 조성한 것으로 알려졌다.

APEX(Allied Power EXercise)는 국정원 주도로 2024년부터 매년 국내에서 개최하는 인태지역 최초 국제 사이버훈련으로 지난해는 25개국이 참가했다.

헝가리와 연합할 국내팀은 국정원·대통령경호처·군·경찰청·금융보안원 등 47개 기관 및 기업에서 엄정하게 선발된 170여명의 전문가들로 구성됐다.

훈련은 △국가간 협력·정책적 요소를 평가하는 '전략훈련' △실시간 공격을 방어하는 '기술훈련'으로 나눠 진행된다.

특히 전략훈련에는 실전 역량 강화를 위해 최근 중동전쟁에서 대두된 가짜뉴스 대응 문제를 집중 반영했다고 한다.

[서울=뉴스핌] 이영종 통일북한전문기자 = 나토 사이버방위센터가 주관하는 '락드쉴즈 2026' 행사 안내 포스터. [사진=국정원] 2026.04.20 yjlee@newspim.com

한편, 국정원은 이번 훈련에 참가한 인력들이 향후 국가적 위기 상황 발생시 핵심 대응 전력으로 활약할 것이라는 판단하에 지속적인 실전 역량 함양을 위해 정기적인 기술 공유와 보수교육 등도 제공할 예정이라고 밝혔다.

김창섭 국정원 3차장은 "이번 훈련은 민관군이 최상의 역량을 결집하여 국가 사이버안보 수준을 한 단계 격상시키는 계기가 될 것"이라며 "훈련을 통해 단련된 정예 인력들이 대한민국 사이버안보 수호의 든든한 밑거름이 될 수 있도록 지원에 만전을 기하겠다"고 강조했다.

yjlee@newspim.com