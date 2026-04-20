전체기사 최신뉴스 GAM
KSPOT
  • KSPOT
영상
포토
정치
정책·서울
경제
사회
글로벌·중국
해외투자
산업
증권·금융
부동산
전국
문화·연예
스포츠
오피니언
회사소개
사업·광고문의
유료서비스
고객센터
회원

뉴스핌

마이뉴스아이콘
2026.04.20 (월)
KYD 디데이
정치 국방·안보

속보

더보기

국정원, 나토 주관 '락드쉴즈' 사이버 방어훈련 참가

기사입력 :

최종수정 :

※ 본문 글자 크기 조정

  • 더 작게
  • 작게
  • 보통
  • 크게
  • 더 크게

※ 번역할 언어 선택

AI 핵심 요약

beta
분석 중...
  • 국정원이 20일 대통령경호처·군경 요원 170명을 선발해 락드쉴즈 2026에 참가한다.
  • 헝가리와 연합팀을 구성해 나토 사이버방위센터 주관 닷새 훈련에 나선다.
  • 전략·기술훈련 통해 가짜뉴스 대응 등 실전 역량을 강화한다.

!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.

나토 '사이버방어센터' 주관
헝가리와 국가연합팀 구성
경호처·군·경찰 170명 선발

[서울=뉴스핌] 이영종 통일북한전문기자 = 국가정보원이 대통령경호처와 군경의 전문요원 170명을 선발해 세계 최대규모의 사이버 방어훈련인 '락드쉴즈(Locked Shields) 2026'에 참가한다.

국정원은 20일 보도자료를 통해 이날부터 닷새 간 열릴 이번 훈련에 대한 구체적인 참가 계획을 밝혔다.

서울 내곡동 국가정보원 본부 청사와 원훈석 [뉴스핌 자료사진]

락드쉴즈는 나토 사이버방위센터 39개 회원국 간 사이버 위기대응 협력체계 강화를 위해 2010년부터 매년 개최하고 있는데, 한국은 2022년 아시아 최초로 나토 사이버방위센터 정회원국에 가입한 바 있다.

국정원은 "나토 사이버방위센터 회원국간 사이버 방어 능력을 공동으로 강화한다는 훈련 방침에 따라 올해 헝가리와 국가 연합팀을 구성했다"고 강조했다.

헝가리의 'APEX 2025' 참석을 계기로 국정원은 한-헝가리 연합팀 구성을 논의했으며, 수개월 간 준비과정을 거쳐 임무분장 등 원활한 훈련 진행여건을 미리 조성한 것으로 알려졌다.

APEX(Allied Power EXercise)는 국정원 주도로 2024년부터 매년 국내에서 개최하는 인태지역 최초 국제 사이버훈련으로 지난해는 25개국이 참가했다.

헝가리와 연합할 국내팀은 국정원·대통령경호처·군·경찰청·금융보안원 등 47개 기관 및 기업에서 엄정하게 선발된 170여명의 전문가들로 구성됐다.

훈련은 △국가간 협력·정책적 요소를 평가하는 '전략훈련' △실시간 공격을 방어하는 '기술훈련'으로 나눠 진행된다.

특히 전략훈련에는 실전 역량 강화를 위해 최근 중동전쟁에서 대두된 가짜뉴스 대응 문제를 집중 반영했다고 한다.

[서울=뉴스핌] 이영종 통일북한전문기자 = 나토 사이버방위센터가 주관하는 '락드쉴즈 2026' 행사 안내 포스터. [사진=국정원] 2026.04.20 yjlee@newspim.com

한편, 국정원은 이번 훈련에 참가한 인력들이 향후 국가적 위기 상황 발생시 핵심 대응 전력으로 활약할 것이라는 판단하에 지속적인 실전 역량 함양을 위해 정기적인 기술 공유와 보수교육 등도 제공할 예정이라고 밝혔다.

김창섭 국정원 3차장은 "이번 훈련은 민관군이 최상의 역량을 결집하여 국가 사이버안보 수준을 한 단계 격상시키는 계기가 될 것"이라며 "훈련을 통해 단련된 정예 인력들이 대한민국 사이버안보 수호의 든든한 밑거름이 될 수 있도록 지원에 만전을 기하겠다"고 강조했다.

yjlee@newspim.com

GAM - 해외주식 투자 도우미

[뉴스핌 베스트 기사]

사진
"미 해군, 이란 화물선 타격 후 억류" [뉴욕=뉴스핌] 김민정 특파원 = 도널드 트럼프 미국 대통령은 19일(현지시간) 미 해군이 걸프 오만만에서 이란 국적 화물선 '투스카(TOUSKA)'를 공격 후 억류했다고 밝혔다. 트럼프 대통령은 이날 자신의 소셜미디어 트루스 소셜에 "오늘, '투스카'라는 이름의 이란 국적 화물선이 우리의 해상 봉쇄를 뚫으려 시도했고, 그들에게 좋지 않게 끝났다"며 이 같은 소식을 전했다. 트럼프 대통령에 따르면 투스카는 길이 약 274m(900피트), 중량은 항공모함에 버금가는 대형 화물선이다. 이날 미국의 해상 봉쇄선을 돌파하려다 미 해군 유도미사일 구축함 USS 스프루언스함에 의해 저지됐다. 트럼프 대통령은 "미 해군 유도미사일 구축함 USS 스프루언스함이 오만만에서 투스카를 차단하고 정선하라는 공정한 경고를 보냈다"면서 "이란 선원들이 말을 듣기를 거부하자, 우리 해군 함정은 엔진룸에 구멍을 뚫어 그들을 즉시 멈춰 세웠다"고 설명했다. 그러면서 "지금 현재 미 해병대가 해당 선박을 억류하고 있다"고 했다. 트럼프 대통령은 투스카가 과거 불법 활동 이력으로 미 재무부 제재 대상에 올라 있는 선박이라며 "선박을 완전히 확보했으며 현재 화물을 조사 중"이라고 덧붙였다. 이번 선박 억류 발표는 이란이 미·이란 2차 협상을 전격 거부한 직후 나왔다. 앞서 트럼프 대통령은 미국 협상 대표단이 오는 20일 저녁 파키스탄 이슬라마바드에 도착할 예정이라고 밝혔지만 이란 국영매체는 이란 측이 미국의 과도한 요구를 이유로 2차 협상을 거부했다고 전했다. 도널드 트럼프 미국 대튱령.[사진=로이터 뉴스핌] 2026.04.20 mj72284@newspim.com mj72284@newspim.com 2026-04-20 04:46
사진
국회에 '특별감찰관' 임명 절차 요청 [서울=뉴스핌] 박찬제 기자 = 이재명 대통령이 19일 국회에 특별감찰관 임명 절차를 개시해 줄 것을 요청했다. 강훈식 대통령비서실장은 이날 춘추관에서 브리핑을 갖고 "이 대통령은 공직 기강을 확립하고 국정 운영의 투명성을 제고하기 위해 국회가 특별감찰관 임명 절차를 개시해 줄 것을 다시 한 번 요청했다"고 밝혔다. [성남=뉴스핌] 정일구 기자 = 5박 6일간의 일정으로 인도와 베트남을 국빈 방문하는 이재명 대통령과 김혜경 여사가 19일 오전 경기 성남시 서울공항에서 공군 1호기에 탑승하기 위해 이동하고 있다. 2026.04.19 mironj19@newspim.com 강 실장은 "이 대통령은 지난해 7월 취임 30일 기자회견에서 대통령 선거 공약이었던 특별감찰관 임명 추진에 대한 입장을 밝힌 바 있고, 저 역시 작년 12월 국회에 특별감찰관 후보 추천을 요청했었다"며 "특별감찰관은 그 존재만으로도 대통령과 정부에 대한 신뢰, 국민의 신뢰를 높이는 역할을 할 수 있다"고 설명했다. 그러면서 강 실장은 "이 대통령은 모든 권력은 제도적 감시를 받아야 한다는 민주주의와 국민주권의 원칙 아래 특별 감찰관 임명이 반드시 필요하다고 생각하고 있다"며 "특별감찰관 임명을 위해서는 특별감찰관 법상 먼저 국회의 서면 추천이 필요하다. 대통령이 확고한 의지를 표명한 만큼 국회가 조속히 관련 절차를 개시해 달라"고 밝혔다. 특별감찰관 제도는 대통령의 배우자와 4촌 이내 친족, 대통령 비서실 수석비서관 이상의 공무원을 감찰하는 기관이다. 국회가 15년 이상의 판사·검사 또는 변호사 경력자 중 3명을 특별감찰관 후보자로 추천하면 대통령이 이 가운데 1명을 임명하도록 규정한다. 지난 2014년 처음 도입됐으나 2016년부터 10년 동안 빈 자리로 남아 있다. 2016년 박근혜 정부 당시 이석수 특별감찰관 이후 문재인·윤석열 정부에서 임명하지 않으며 공석을 유지 중이다. pcjay@newspim.com 2026-04-19 15:30

[주요포토]

기사 번역
종목 추적기

S&P 500 기업 중 기사 내용이 영향을 줄 종목 추적

긍정 영향 종목

  • Lockheed Martin Corp. Industrials
    우크라이나 안보 지원 강화 기대감으로 방산 수요 증가 직접적. 미·러 긴장 완화 불확실성 속에서도 방위산업 매출 안정성 강화 예상됨.

부정 영향 종목

  • Caterpillar Inc. Industrials
    우크라이나 전쟁 장기화 시 건설 및 중장비 수요 불확실성 직접적. 글로벌 인프라 투자 지연으로 매출 성장 둔화 가능성 있음.
이 내용에 포함된 데이터와 의견은 뉴스핌 AI가 분석한 결과입니다. 정보 제공 목적으로만 작성되었으며, 특정 종목 매매를 권유하지 않습니다. 투자 판단 및 결과에 대한 책임은 투자자 본인에게 있습니다. 주식 투자는 원금 손실 가능성이 있으므로, 투자 전 충분한 조사와 전문가 상담을 권장합니다.
안다쇼핑
Top으로 이동