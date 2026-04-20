부산교육청, 소년체전 대표 선수단 선발…28개 종목 822명

AI 핵심 요약beta
- 부산시교육청이 20일 전국소년체육대회 출전 부산 대표 선수단 822명을 확정했다.
- 38개 종목에 학교운동부 562명과 개인 학생 선수 260명이 선발됐다.
- 지난달 2일부터 12일까지 선발전에서 2306명이 참가했다.
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[부산=뉴스핌] 남동현 기자 = 부산시교육청은 '2026 부산 초·중학생체육대회'를 통해 전국소년체육대회에 출전할 부산 대표 선수단 822명을 최종 확정했다고 20일 밝혔다.
선수단은 38개 종목에 학교운동부 562명과 스포츠클럽 등 활동하는 개인 학생 선수 260명이 함께 선발됐다.
대표 선발전은 지난달 2일부터 4월 12일까지 이어졌으며 총 2306명의 초·중학생 선수들이 참가해 태권도, 사격 등 여러 종목에서 자신의 기량을 마음껏 펼쳤다.
배구에서 금명초등학교(남초부), 수정초등학교(여초부), 금정중학교(남중부), 경남여자중학교(여중부)가 부산 대표로 선발됐다.
야구에서는 수영초등학교(남초부)가 2년 연속 대표로 선발됐으며, 경남중학교(남중부)는 8년 만에 부산 대표로 본선 무대에 오르게 됐다.
부산은 지난해 전국소년체육대회에서 총 105개(금 30개, 은 20개, 동 55개)의 메달을 획득하며 역대 최고 성과를 달성한 바 있다.
시교육청은 체계적인 훈련 지원과 맞춤형 프로그램을 한층 강화하고 있다.
김석준 교육감은 "이번 대표 선수단은 학생 선수들의 땀과 도전이 만들어낸 값진 결실"이라며 "전국소년체육대회가 학생들이 자신의 가능성을 확인하고 한 단계 더 성장하는 무대가 되길 바란다"고 말했다.
ndh4000@newspim.com